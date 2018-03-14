Мэй: Великобритания скоординирует реакцию на «дело Скрипаля» с США, Францией и Германией

СЕГОДНЯ 18:59 2018-03-14T18:59:29+03:00

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, а также с канцлером Германии Ангелой Меркель необходимость скоординированной реакции на инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«За последние 24 часа я говорила с президентом Трампом, канцлером Меркель и президентом Макроном. Мы договорились тесно сотрудничать и реагировать на эти варварские действия, а также координировать наши усилия, отстаивая международный порядок, который Россия пытается подорвать», - заявила Мэй, выступая в британском парламенте.

Она также добавила, что в ближайшие дни обсудит дело Скрипаля и с другими мировыми лидерами.

«Я приветствую мощную поддержку НАТО и партнеров по Европейскому союзу и других стран», - подчеркнула глава правительства.

Как сообщал сайт «КП», в среду Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери. Также премьер анонсировала приостановку всех двусторонних контактов высокого уровня с Москвой.

Согласно выводам британского следствия, Скрипаль и его дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произеденного в России. В этой связи Мэй предположила, что Москва может быть «весьма вероятно» связана с инцидентом в Солсбери, а потому должна предоставить исчерпывающие объяснения по этому поводу.