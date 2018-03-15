Китай призвал Россию и Великобританию строго следовать принципам Устава ООН

СЕГОДНЯ 12:28 2018-03-15T12:28:45+03:00

Экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили 5 марта в британском Солсбери. Фото: REUTERS

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Россия и Великобритания должны решить разногласия по делу Скрипаля путем мирных переговоров, соблюдая международные соглашения и Устав ООН. К этому стороны призвал официальный представитель МИД Китая Лу Кан.

«Мы отметили заявления России и Великобритании по этому вопросу и надеемся, что все стороны, основываясь на фактах и строго следуя принципам Устава ООН и соответствующих международных норм, на основе взаимоуважения смогут урегулировать имеющиеся разногласия путём переговоров», - сказал Лу Кан.

Дипломат отметил, что Россия и Великобритания имеют значительное влияние в мире, поэтому их разногласия могут сказаться и на других странах. По этой причине крайне важно, чтобы постоянные члены Совета безопасности ООН сотрудничали и поддерживали контакты друг с другом, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, МИД России призвало Лондон предоставить все материалы по делу Скрипаля, но Лондон отказался от совместного расследования. Британский премьер Тереза Мэй анонсировала высылку из страны 23 российских дипломатов и отмену запланированных на высоком уровне встреч с представителями российской власти.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон объявил о готовности Лондона передать образцы вещества, которым якобы отравили экс-офицера ГРУ Серегя Скрипаля, Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Британцы утверждают, что Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разработала Россия. Постпред России при ООН Василий Небензя отверг причастность РФ к созданию газа.