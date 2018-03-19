Выборы – 2018: Захарова отметила беспрецедентную явку за рубежом

СЕГОДНЯ 01:30 2018-03-19T02:24:44+03:00

Официальный представитель МИД России рассказала, что было организовано много дополнительных избирательных участков для голосования [фото, видео]

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На избирательных участках для голосования на выборах президента России за рубежом в этом году была беспрецедентно высокая явка. Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Идет беспрецедентная явка в наших загранучреждениях, в избирательных участках, сформированных в наших посольствах, генеральных консульствах», - сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Марии Захаровой, дополнительно было организовано «большое количество избирательных участков, выездные избирательные участки» даже там, где никогда раньше голосование не проводилось.

«В ходе предыдущих выборов были определены точки, где большое количество наших туристов, людей, которые работают по контрактам. Сейчас, естественно, есть Сирия с нашими военными, специалистами. И в таких точках, где это было необходимо, специально организовывались дополнительные возможности для голосования», - уточнила официальный представитель МИД.

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