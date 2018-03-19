2018-03-19T02:24:44+03:00
Политика

Выборы – 2018: Захарова отметила беспрецедентную явку за рубежом

Официальный представитель МИД России рассказала, что было организовано много дополнительных избирательных участков для голосования [фото, видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Официальный представитель МИД Рлссии Мария Захарова. Фото: Михаил Терещенко/ТАССОфициальный представитель МИД Рлссии Мария Захарова. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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На избирательных участках для голосования на выборах президента России за рубежом в этом году была беспрецедентно высокая явка. Об этом рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Идет беспрецедентная явка в наших загранучреждениях, в избирательных участках, сформированных в наших посольствах, генеральных консульствах», - сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Марии Захаровой, дополнительно было организовано «большое количество избирательных участков, выездные избирательные участки» даже там, где никогда раньше голосование не проводилось.

«В ходе предыдущих выборов были определены точки, где большое количество наших туристов, людей, которые работают по контрактам. Сейчас, естественно, есть Сирия с нашими военными, специалистами. И в таких точках, где это было необходимо, специально организовывались дополнительные возможности для голосования», - уточнила официальный представитель МИД.

По данным Центризбиркома, лидирует действующий глава государства Владимир Путин, он набирает 75,81% Фото: Дмитрий СМИРНОВ

По данным Центризбиркома, лидирует действующий глава государства Владимир Путин, он набирает 75,81%Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по данным обработки двух третей бюллетеней, на президентских выборах уверенно лидирует действующий глава государства Владимир Путин, он набирает 75,8%.

Смотрите онлайн-марафон «Ночь выборов – 2018» на сайте kp.ru. В нем принимают участие политики, политологи, журналисты, блогеры, а также известные артисты и музыканты.

КАК ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ

Выборы – 2018: Мартовский марафон от Чукотки до Нью-Йорка. Онлайн-трансляция

На сайте kp.ru с вeчера субботы по утро понедельника читатели смогут узнать самые свежие, проверенные и необычные новости о том, как в России и за ее пределами проходили выборы президента страны (подробности).

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Россияне за рубежом с утра занимали очередь, чтобы проголосовать на выборах президента.Всего заграницей было открыто более 400 избирательных участков для голосования наших соотечественников

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