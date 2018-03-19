2018-03-19T06:21:11+03:00
Политика

Пушков: «Демонизация Путина на Западе произвела обратный эффект в России»

Сенатор прокомментировал итоги президентских выборов, на которых действующий глава государства получил рекордную поддержку россиян
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей ПушковГлава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал итоги прошедших в воскресенье, 18 марта, выборов президента России, на которых победил действующий глава государства Владимир Путин.

«Демонизация Путина на Западе произвела обратный эффект в России — небывалое сплочение граждан вокруг его фигуры. Выборы подтвердили этот факт», - написал сенатор на своей странице в Twitter.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, на нынешних президентских выборах Владимира Путина поддержали рекордное число соотечественников: за него отдали свои голоса свыше 55,4 миллиона россиян. По итогам подсчета 99% бюллетеней, российского лидера поддержали 76,65% избирателей.

На втором месте – кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,82% голосов), на третьем – Владимир Жириновский (5,68%), четвертое место заняла Ксения Собчак, пятое – Григорий Явлинский. Остальные кандидаты набрали менее одного процента.

Смотрите онлайн-марафон «Ночь выборов – 2018» на сайте kp.ru. В нем принимают участие политики, политологи, журналисты, блогеры, а также известные артисты и музыканты.

КАК ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ

Выборы – 2018: Мартовский марафон от Чукотки до Нью-Йорка. Онлайн-трансляция

На сайте kp.ru с вeчера субботы по утро понедельника читатели смогут узнать самые свежие, проверенные и необычные новости о том, как в России и за ее пределами проходили выборы президента страны (подробности).

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