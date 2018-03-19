2018-03-19T05:58:38+03:00
Политика

Выборы – 2018: ЦИК обработал 99% протоколов, Путин лидирует с 76,65%

На втором месте Грудинин с 11,8%, третье место занял Жириновский с 5,7% [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В воскресенье россияне выбирали президента и будущее своей страныВ воскресенье россияне выбирали президента и будущее своей страныФото: REUTERS
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До конца подсчета голосов на выборах президента России осталось совсем чуть-чуть: к этому часу Центризбирком обработал 99% бюллетеней. С большим отрывом от остальных претендентов лидирует действующий глава государства Владимир Путин, которого в этом году поддержали рекордные 76,65% избирателей – свыше 55,4 миллиона россиян.

На втором месте, как и прежде, – кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,82% голосов (8,54 миллиона человек). Третье место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский, за него проголосовали примерно 4,1 миллиона граждан, пришедших 18 марта на избирательные участки, – 5,68%.

Четвертое место заняла кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак с 1,66% голосов: её поддержали 1,197 миллиона человек. Следом идет Григорий Явлинский от «Яблока» с 1,04%, остальные кандидаты набрали менее одного процента голосов.

Смотрите онлайн-марафон «Ночь выборов – 2018» на сайте kp.ru. В нем принимают участие политики, политологи, журналисты, блогеры, а также известные артисты и музыканты.

КАК ПРОХОДЯТ ВЫБОРЫ

Выборы – 2018: Мартовский марафон от Чукотки до Нью-Йорка. Онлайн-трансляция

На сайте kp.ru с вeчера субботы по утро понедельника читатели смогут узнать самые свежие, проверенные и необычные новости о том, как в России и за ее пределами проходили выборы президента страны (подробности).

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Чукотский автономный округ и Камчатка голосуют в России первыми (+9 часов к московскому времени). Ни разу в жизни я не ходил на выборы к самому открытию участков. А тут, перед 18 марта, я прилетел в Анадырь (подробности).

Путин поблагодарил россиян за единство.Президент отметил, что для него и его команды важно, чтобы никто не чувствовал, что проиграл на выборах. Он подчеркнул важность того, чтобы «линия, которая наблюдается в стране», была сохранена «при решении сложных, может быть, даже спорных, но обязательных для страны решений»

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