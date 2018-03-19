Выборы – 2018: ЦИК обработал 99% протоколов, Путин лидирует с 76,65%

СЕГОДНЯ 05:45 2018-03-19T05:58:38+03:00

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До конца подсчета голосов на выборах президента России осталось совсем чуть-чуть: к этому часу Центризбирком обработал 99% бюллетеней. С большим отрывом от остальных претендентов лидирует действующий глава государства Владимир Путин, которого в этом году поддержали рекордные 76,65% избирателей – свыше 55,4 миллиона россиян.

На втором месте, как и прежде, – кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,82% голосов (8,54 миллиона человек). Третье место занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский, за него проголосовали примерно 4,1 миллиона граждан, пришедших 18 марта на избирательные участки, – 5,68%.

Четвертое место заняла кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак с 1,66% голосов: её поддержали 1,197 миллиона человек. Следом идет Григорий Явлинский от «Яблока» с 1,04%, остальные кандидаты набрали менее одного процента голосов.

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