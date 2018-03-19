2018-03-19T23:45:41+03:00
Политика

ЕС выразил «безоговорочную» солидарность с Британией по «делу Скрипаля»

Брюссель решительно осудил инцидент в Солсбери и призвал Россию ответить на вопросы британского следствия
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Британские специалисты на месте, где нашли Скрипаля и его дочьБританские специалисты на месте, где нашли Скрипаля и его дочьФото: REUTERS
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Евросоюз очень серьезно воспринял заявления Великобритании по поводу «высокой вероятности» того, что Россия причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и выразил «безоговорочную» солидарность с Лондоном.

«Европейский союз выражает свою безоговорочную солидарность с Великобританией и поддерживает ее усилия по привлечению к ответственности виновных в этом преступлении. ЕС будет и впредь уделять пристальное внимание этому вопросу и его последствиям», - говорится в заявлении совета по иностранным делам Евросоюза.

В документе также отмечается, что ЕС «решительно осуждает» инцидент в английском Солсбери, где Скрипаль и его дочь пострадали от воздействия нервно-паралитического вещества и призывает Россию «срочно ответить на вопросы, поднятые Великобританией и международным сообществом, и предоставить полную информацию о своей программе «Новичок», передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, российская сторона неоднократно заявляла, что не имеет никакого отношения к тому, что произошло 4 марта в Солсбери, а все обвинения Лондона абсолютно голословны и бездоказательны.

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