ЕС выразил «безоговорочную» солидарность с Британией по «делу Скрипаля»

19 Март 23:34 2018-03-19T23:45:41+03:00

Британские специалисты на месте, где нашли Скрипаля и его дочь Фото: REUTERS

Брюссель решительно осудил инцидент в Солсбери и призвал Россию ответить на вопросы британского следствия

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Евросоюз очень серьезно воспринял заявления Великобритании по поводу «высокой вероятности» того, что Россия причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и выразил «безоговорочную» солидарность с Лондоном.

«Европейский союз выражает свою безоговорочную солидарность с Великобританией и поддерживает ее усилия по привлечению к ответственности виновных в этом преступлении. ЕС будет и впредь уделять пристальное внимание этому вопросу и его последствиям», - говорится в заявлении совета по иностранным делам Евросоюза.

В документе также отмечается, что ЕС «решительно осуждает» инцидент в английском Солсбери, где Скрипаль и его дочь пострадали от воздействия нервно-паралитического вещества и призывает Россию «срочно ответить на вопросы, поднятые Великобританией и международным сообществом, и предоставить полную информацию о своей программе «Новичок», передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, российская сторона неоднократно заявляла, что не имеет никакого отношения к тому, что произошло 4 марта в Солсбери, а все обвинения Лондона абсолютно голословны и бездоказательны.

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