2018-03-20T19:52:02+03:00
Политика

Высланные из Британии российские дипломаты вылетели в Москву

Во вторник утром порядка 80 человек покинули посольство РФ в Лондоне и отправились в аэропорт, где их ждал спецрейс [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Во вторник спецрейс прибыл в Лондон за российскими дипломатамиВо вторник спецрейс прибыл в Лондон за российскими дипломатамиФото: REUTERS
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Российские дипломаты и члены их семей, всего порядка 80 человек, вылетели из Лондона в Москву. Сегодня утром им пришлось покинуть посольство РФ в Великобритании в связи с решением британских властей о высылке 23 сотрудников дипмиссии.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что колонна из нескольких десятков автомобилей выехала за пределы территории диппредставительства и направилась в местный аэропорт Стэнстед, где их уже стал спецрейс.

Меду тем, напомним, что отношения между Великобританией и Россией резко ухудшились после того, в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне в случившемся обвинили именно Москву, причем никаких доказательств до настоящего момент предоставлено так и не было.

В ответ на приостановку дипломатических отношений между странами, российские власти также решили выслать из страны 23 британских дипломатов.

Высланные российские дипломаты покидают Великобританию.Причиной высылки 23 российских дипломатов стал скандал вокруг отравления Сергея Скрипаля и его дочери. В ответ на это российские власти собираются выслать из страны дипломатов Великобритании

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