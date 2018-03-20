Высланные из Британии российские дипломаты вылетели в Москву

СЕГОДНЯ 19:23 2018-03-20T19:52:02+03:00

Во вторник утром порядка 80 человек покинули посольство РФ в Лондоне и отправились в аэропорт, где их ждал спецрейс [видео]

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Российские дипломаты и члены их семей, всего порядка 80 человек, вылетели из Лондона в Москву. Сегодня утром им пришлось покинуть посольство РФ в Великобритании в связи с решением британских властей о высылке 23 сотрудников дипмиссии.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что колонна из нескольких десятков автомобилей выехала за пределы территории диппредставительства и направилась в местный аэропорт Стэнстед, где их уже стал спецрейс.

Меду тем, напомним, что отношения между Великобританией и Россией резко ухудшились после того, в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне в случившемся обвинили именно Москву, причем никаких доказательств до настоящего момент предоставлено так и не было.

В ответ на приостановку дипломатических отношений между странами, российские власти также решили выслать из страны 23 британских дипломатов.