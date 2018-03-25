2018-03-25T03:51:57+03:00
В мире

СМИ назвали дату начала высылки российских дипломатов из стран ЕС

По данным британской газеты The Times, «беспрецедентный раунд выдворений» начнется в понедельник 26 марта
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ранее Times написала, что 20 стран Евросоюза могут вслед за Британией выслать сотрудников дипмиссий РоссииРанее Times написала, что 20 стран Евросоюза могут вслед за Британией выслать сотрудников дипмиссий РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Началом «беспрецедентного раунда выдворений» российских дипломатических работников из стран Евросоюза станет отзыв посла ЕС в России Маркуса Эдерера, пишет британская газета The Times со ссылкой на свои европейские источники.

По ее данным, решение о том, что Эдерер уже в ближайший понедельник, 26 марта, должен будет покинуть нашу страну на четыре недели, было принято на встрече лидеров ЕС в Брюсселе.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в пятницу написала, что два десятка европейских стран готовятся вслед за Великобританией выслать сотрудников российских дипмиссий. Среди государств, чьи правительства могут предпринять эти шаги в знак солидарности с Лондоном, издание называет Германию, Францию, Польшу, Нидерланды, Болгарию, Литву, Латвию, Эстонию и другие.

В субботу также появилась информация, что в тот же день, 26 марта о высылке «десятков» российских дипломатов в связи с инцидентом в английском Солсбери может объявить и президент США Дональд Трамп.

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