2018-03-25T05:07:50+03:00
Политика

Порошенко: «Разоблачения» Саакашвили и Савченко достойны учебников для спецслужб

Бывшая народная героиня Украины арестована, а экс-губернатор Одесской области выдворен в Польшу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Петр Порошенко празднует очередную "победу"Президент Украины Петр Порошенко празднует очередную "победу"Фото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что «блестящие разоблачения» депортированного в Польшу экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и объявленной террористкой бывшей народной героини страны, депутата Верховной Рады Надежды Савченко достойны того, чтобы войти в учебники для спецслужб.

«В течение двух последних месяцев СБУ провела две масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов», - цитирует заявление лидера Незалежной издание «Украинская правда».

По словам Порошенко, «разоблаченные» Саакашвили и Савченко готовили в стране «государственный переворот в интересах России», причем у Киева, как он утверждает, есть этому «убедительные доказательства.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, экс-президента Грузии и главного борца с коррупцией на Украине задержали в Киеве и выдворили в Польшу 12 февраля, а 23 марта лишили депутатской неприкосновенности и арестовали по обвинению в подготовке теракта в украинском парламенте Надежду Савченко, которую после возвращения из России сам Порошенко называл олицетворением страны.

В Москве заявления Киева о том, что Савченко в ростовской тюрьме была завербована российскими спецслужбами назвали «полной чушью».

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