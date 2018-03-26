Спасатели нашли тела 40 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

СЕГОДНЯ 00:34 2018-03-26T00:42:21+03:00

Судьба еще 30 человек пока неизвестно, шансов найти их живыми очень мало [видео]

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Спасатели, работающие на разборе завалов после крупного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, нашли тела 40 погибших, судьба еще порядка 30 человек до сих пор неизвестна. Ранее сообщалось о 37 жертвах этой страшной трагедии, 43 пострадавших и 69 пропавших без вести.

«Обнаружены тела 40 человек. Еще в здании остаются порядка 29 – 30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала», - сказал журналистам источник в оперативном штабе на месте ЧС.

Он добавил, что сотрудники МЧС делают все возможное, чтобы как можно скорее разблокировать помещения, где могут находиться люди, передает Интерфакс.

Напомним, по двум основным версиям, причиной возгорания могли стать детская шалость с огнем или неисправная электропроводка.

Как ранее писал сайт kp.ru, крупный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул днем в воскресенье, 25 марта. Он начался на четвертом этаже здания, где располагаются детский каток, большой детский активити-парк «Круча», кафе и фитнес-клуб, а также 3D-кинотеатр с тремя кинозалами. Именно там оказались заблокированными дети. К этому часу пожарным уже удалось туда войти.

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