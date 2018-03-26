2018-03-26T00:42:21+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Спасатели нашли тела 40 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Судьба еще 30 человек пока неизвестно, шансов найти их живыми очень мало [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Крупный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул днем в воскресенье, 25 мартаКрупный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул днем в воскресенье, 25 мартаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Спасатели, работающие на разборе завалов после крупного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, нашли тела 40 погибших, судьба еще порядка 30 человек до сих пор неизвестна. Ранее сообщалось о 37 жертвах этой страшной трагедии, 43 пострадавших и 69 пропавших без вести.

«Обнаружены тела 40 человек. Еще в здании остаются порядка 29 – 30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала», - сказал журналистам источник в оперативном штабе на месте ЧС.

Он добавил, что сотрудники МЧС делают все возможное, чтобы как можно скорее разблокировать помещения, где могут находиться люди, передает Интерфакс.

Напомним, по двум основным версиям, причиной возгорания могли стать детская шалость с огнем или неисправная электропроводка.

Как ранее писал сайт kp.ru, крупный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул днем в воскресенье, 25 марта. Он начался на четвертом этаже здания, где располагаются детский каток, большой детский активити-парк «Круча», кафе и фитнес-клуб, а также 3D-кинотеатр с тремя кинозалами. Именно там оказались заблокированными дети. К этому часу пожарным уже удалось туда войти.

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В Кемерове после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» пропавшими без вести все еще числятся 35 человек. Среди них – 26 детей (подробности).

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В кемеровских больницах сейчас находятся десятки пострадавших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». У большинства из них легкое отравление дымом, случаи ожогов единичны (подробности).

Пожар в ТРЦ Зимняя вишня автор Кирилл Чащин.

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