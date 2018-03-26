На третьем этаже ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово обнаружены новые очаги возгорания
Как выяснилось, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово потушен не до конца: на третьем этаже здания огнеборцы увидели очаги пламени, борьба с огнем продолжается.
Ранее стало известно, что в ТЦ погибли 40 человек – именно столько тел нашли спасатели при разборе завалов, еще порядка 30 считаются пропавшими, их ищут.
«На третьем этаже фиксируются очаги пламени, тушение пожара продолжается, огонь распространяется», - рассказал Интерфаксу знакомый с ситуацией источник.
Собеседник агентства добавил, что работу пожарных сильно осложняет густой дым во всех помещениях торгового центра.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, крупный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул днем в воскресенье, 25 марта. Он начался на четвертом этаже здания, где располагаются детский каток, большой детский активити-парк «Круча», кафе и фитнес-клуб, а также 3D-кинотеатр с тремя кинозалами. По двум основным версиям, причиной возгорания могли стать детская шалость с огнем или неисправная электропроводка.
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В Кемерове после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» пропавшими без вести все еще числятся 35 человек. Среди них – 26 детей (подробности).
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