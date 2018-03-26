2018-03-26T01:07:27+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

На третьем этаже ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово обнаружены новые очаги возгорания

Борьба с огнем осложняется густым дымом во всех помещениях торгово-развлекательного центра [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Фото: ТАСС/Данил АйкинПожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Фото: ТАСС/Данил Айкин
Изменить размер текста:

Как выяснилось, пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово потушен не до конца: на третьем этаже здания огнеборцы увидели очаги пламени, борьба с огнем продолжается.

Ранее стало известно, что в ТЦ погибли 40 человек – именно столько тел нашли спасатели при разборе завалов, еще порядка 30 считаются пропавшими, их ищут.

«На третьем этаже фиксируются очаги пламени, тушение пожара продолжается, огонь распространяется», - рассказал Интерфаксу знакомый с ситуацией источник.

Собеседник агентства добавил, что работу пожарных сильно осложняет густой дым во всех помещениях торгового центра.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, крупный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул днем в воскресенье, 25 марта. Он начался на четвертом этаже здания, где располагаются детский каток, большой детский активити-парк «Круча», кафе и фитнес-клуб, а также 3D-кинотеатр с тремя кинозалами. По двум основным версиям, причиной возгорания могли стать детская шалость с огнем или неисправная электропроводка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Огненная ловушка: двери кинозала, где дети смотрели мультфильм, оказались заблокированы

В Кемерове после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» пропавшими без вести все еще числятся 35 человек. Среди них – 26 детей (подробности).

Как горел торговый комплекс в Кемерово.Режим ЧС ввели в Кемеровской области из-за пожара в торговом центре

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СМИ сообщили о задержании главы фирмы, владеющей ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
Спасатели нашли тела 40 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
Одной из версий причин пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово называют неисправную электропроводку
Число жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово увеличилось до 37
Военный эксперт оценил пособие-комикс для армии США о столкновении НАТО с Россией
Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово увеличилось до 14
В Барселоне произошли столкновения после ареста Пучдемона в Германии
Число погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово увеличилось до семи
СМИ: Пучдемон попросит политическое убежище в Германии
Россия представила фотовыставку в штаб-квартире ООН
Криминалисты опровергли версию взрыва в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»
В Совфеде рассказали о попытках вмешательства извне в российские выборы
Следователи проверяют информацию о 35 пропавших при пожаре в Кемерово
В Кемерове потушен пожар в торговом центре "Зимняя вишня"
Путин дал ряд поручений в связи с пожаром в торговом центре в Кемерово
Захарова: посол РФ получает «неграмотные отписки» от МИД Великобритании по делу Скрипаля
Женщина погибла в Подольске от упавшей с крыши глыбы льда
Троих пропавших при пожаре в кемеровском ТЦ детей нашли живыми
Вертолет эвакуировал в больницу пострадавшего в ДТП в Новой Москве ребенка