2018-03-27T02:19:40+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

СКР надеется, что выяснить причину пожара в ТЦ «Зимняя вишня» помогут дети

Следователи попросили ребят, которые в момент возгорания находились в игровой зоне, и сопровождавших их взрослых рассказать, что они видели [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Следственный комитет попросил детей рассказать о пожаре в ТЦСледственный комитет попросил детей рассказать о пожаре в ТЦФото: Влад КОМЯКОВ
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Следственный комитет России попросил детей, которые в воскресенье находились в игровой зоне торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово, рассказать, что они видели. Следователи надеются, что показания ребят помогут выяснить причины трагедии.

«Детей и сопровождавших их взрослых, находившихся в момент возгорания в игровой зоне с мягкими кубиками торгового центра в Кемерове, просят обратиться в следственное управление СКР по адресу: г. Кемерово, ул. Н.Островского, д. 13 «а» или позвонить по телефонам: 8(384-2)369983, +7-960-924-22-70, +7-909-517-00-98», - говорится в сообщении Комитета, опубликованном в его Telegram-канале.

СКР также обратился к родителям, подчеркнув: «возможно, именно свидетельства вашего ребёнка помогут восстановить картину преступления и выяснить истинную причину возникновения пожара».

Возможные причины пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Возможные причины пожара в ТРЦ "Зимняя вишня".Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Как ранее сообщал сайт kp.ru, крупный пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» начался на четвертом этаже здания, где располагаются детский каток, большой детский активити-парк «Круча», кафе и фитнес-клуб, а также 3D-кинотеатр с тремя кинозалами. По двум основным версиям, причиной возгорания могли стать неисправная электропроводка или детская шалость с огнем.

По словам замглавы региона Владимира Чернова, трагедия а Кемерово могла случиться из-за поджога в батутной комнате: вероятно, у кого-то из ребят была зажигалка, от которой загорелся поролон – он вспыхнул, как порох.

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Спасатели работают с риском для жизни и здоровья, угроза обрушения и сильный дым, который видно на снимках с места пожара трагедии, затрудняют работу (подробности).

Что осталось от "ТРЦ Зимняя вишня". Автор Полина Прилуцкая.Полина ПРИЛУЦКАЯ

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