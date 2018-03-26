«За что им такое мучение?»: каким был погибший в Кемерове 5«А» класс

СЕГОДНЯ 20:27 2018-03-26T21:46:49+03:00

О погибших в огне одноклассниках нам рассказала ученица, которую в день трагедии спасла бытовая неурядица [фото, видео]

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Они смотрели мультик «Кролик Питер», когда начался пожар. Но выбраться из охваченного огнём кинозала не смогли — двери были закрыты. Эта страшная трагедия унесла жизни половины учеников 5«А» класса из посёлка Трещевский... Дети приехали в Кемерово, чтобы отметить начало весенних каникул. С ними были родители и классный руководитель. Но в кинотеатр взрослые не пошли.

- Из нашего класса в Кемерово поехали 7 человек - 6 девочек и 1 мальчик. Но мальчик - Семён Ракин - уехал до начала мультфильма. Поэтому запертыми в кинозале оказались только девочки из 5«А», - рассказала «Комсомолке» Валерия Кот. Она тоже учится в 5«А» школы №1 посёлка Трещевский. Но в день пожара не смогла поехать со всеми в Кемерово - к выезду у неё не успела высохнуть постиранная накануне куртка...

Пятиклассница Лера также поделилась с нами воспоминаниями о своих погибших одноклассницах.

1. Вика Почанкина

«Передай маме, что я её любила», - Вика Почанкина из 5«А» успела позвонить из объятого пламенем кинотеатра своей любимой тёте. Попрощалась...

Она всегда была бойкой. Всё успевала. Такой вывод можно сделать по её страничке во ВКонтакте. В классе была явным лидером. И в соцсетях - тоже. У неё была даже своя группа - «Викуся», где девочка объединяла знакомых. «Я люблю своих одноклассников», - радушно писала Вика под фото с ребятами.

Кстати, девочка была круглой отличницей. Ей даже выдали грамоту от губернатора: «Верю, что со временем именно твоим трудолюбием и талантом будут прирастать Кузбасс и Россия».

Вика была круглой отличницейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«За что тебе такое мучение, ангелочек наш, ведь ты заслужила светлой счастливой жизни... Но этот ужас пошёл наперекор судьбы», - не может поверить в трагедию тётя девочки Евгения Оганисян.

- Вика была моей самой первой подругой. Мы с ней детства дружили, - вспоминает Валерия Кот. - Она была активисткой в школе. Училась на одни пятёрки! Она была очень доброй, очень сильно любила родителей и умела веселиться.

2. Вероника Понушкова

Близкой подругой Вики была Вероника Понушкова. Она тоже погибла в «Зимней вишне». Светловолосые симпатичные девчушки часто фотографировались вместе и выкладывали фото в соцсети.

Вика и Вероника были близкими подругамиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вероника увлекалась тем же, чем и многие подростки в её возрасте. Гороскопы, стихотворения, животные, мода… А ещё Вероника обожала своего младшего брата — выкладывала с ним десятки счастливых фото.

- Вероника хорошо училась. Ещё она занималась пением, танцами. Была всегда весёлая, отзывчивая, - описывает одноклассницу Валерия Кот.

Вероника Понушкова была очень милой и доброй девочкой...Фото: СОЦСЕТИ

3. Вилена Черникова

С Вероникой и Викой дружила ещё одна их одноклассница — Вилена Черникова. «Я люблю себя и свою семью» - такой статус во ВК последним выставила девочка с необычным именем.

Вилена обожала ездить в ближайший город — Кемерово. Впервые она туда попала всего год назад. И написала тогда: «Моя мечта сбылась»... Кстати, судя по статусам во ВКонтакте, недавно Лена пережила первую любовь.

- Вилена была очень весёлой, отзывчикой, обожала сладкое и очень любила своих родителей! - рассказала нам о девочке Валерия Кот.

Вилена Черникова.Фото: СОЦСЕТИ

Кстати, папа Лены поехал в Кемерово вместе с 5«А» классом. Но в кинотеатр, как и другие взрослые, не пошёл. Когда начался пожар, он не смог помочь своей дочери... Но спас чужого ребёнка — Андрея, который пошёл в другой кинозал.

4. Татьяна Курчевская

А сестра Андрея - Таня Курчевская из 5«А» - увы, тоже погибла... Кстати, спасённый Андрей и погибшая Таня - дальние родственники губернатора области Амана Тулеева.

Родные Андрея благодарят отца Лены, что он помог мальчику выбраться из огня. И соболезнуют его страшной потере…И, конечно, безумно скорбят по своей Танечке.

- Таня Курчевская - весёлая и задорная! Очень любила всякие мероприятия, дискотеки. Со второго по четвёртый класс училась на одни пятёрки! А в пятом классе стала хорошисткой. Она очень-преочень любила своих родителей! У неё есть младшая сестра Наташа и старший брат Андрей. Брата спас папа Вилены Черниковой. Увы, на четвёртый этаж он не смог добраться - попал в больницу, - говорит Валерия Кот.

5. Анастасия Смирнова

У Насти Смирновой то ли не было аккаунта в соцсетях, то ли она его вела под другим именем. Одноклассники так её и вспоминают: скромная, молчаливая...

- Настя Смирнова очень любила своих подруг! Мы с ней вместе ходили в детский сад... Она очень тихая, учится на четвёрки и пятёрки, - вспоминает Валерия Кот.

С Настей в Кемерово поехала её сестра-четвероклассница. Смирнова-младшая числится в списке пропавших без вести.

Слева направо: Анастасия Смирнова, её сестра Елизавета и Виктория Зипунова.Фото: ! Соцсети

6. Виктория Зипунова

Ещё одной погибшей ученице 5«А» - Вике Зипуновой - тоже было всего 11... И она тоже не была поклонницей соцсетей.

- Вика очень любила свой класс и своих родителей. А ещё она любила повеселиться... У Вики осталась младшая сестра Карина и младший брат Витя - он учится во втором классе, - рассказала Валерия Кот.

О погибших одноклассницах нам рассказала ученица 5«А» Валерия.Фото: СОЦСЕТИ

***

Добавим, что всего в 5«А» учились 12 человек. Трагедия в Кемерове забрала половину деток... Классная руководительница выжила. Но как нам рассказала Валерия, школьники ни в чём её не винят:

- Нашу учительницу зовут Евсеева Оксана Николаевна. Она очень добрый и отзывчивый человек. Весь класс её очень сильно любит, она всегда устраевает нам мероприятия. Она ведёт биологию, химию, географию. Оксана Николаевна учила мою маму...

Редакция «КП» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в Кемерове. Скорбим...

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Список погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове: жертвами трагедии стали 64 человека

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