Блогер Николай Соболев удалил ролик о «300 жертвах пожара» в Кемерове

СЕГОДНЯ 13:21 2018-03-28T13:22:03+03:00

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Популярный видеоблогер Николай Соболев из Санкт-Петербурга удалил ролик, в котором рассказывал о 300 жертвах пожара в Кемерове. По официальным данным, при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека, но Соболев утверждал, что реальное количество жертв замалчивают, как при аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Как писал сайт kp.ru, Соболев взял информацию из аудиролика, найденного в мессенджере WhatsApp. О «реальных» цифрах также рассказывали другие видеоблогеры: Михаил Печерский и Алексей Псковитин, известные по проекту «Немагия», 26-летние москвичи Александр Движнов и Сергей Брокш. Блогер kamikadze_d, или 31-летний Дмитрий Иванов заявил и вовсе о 400 жертвах. Основатель сообщества MDK Роберто Панчвидзе писал, что морги якобы забиты трупами.

В погоне за хайпом молодые люди не затруднились проверить взятую из ненадежных источников информацию и распространили ее многомиллионной аудитории. Одним из первых слух о сотнях погибших запустил украинский пранкер Евгений Вольнов, которым уже заинтересовался СКР.