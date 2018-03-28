2018-03-28T13:22:03+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Блогер Николай Соболев удалил ролик о «300 жертвах пожара» в Кемерове

Официально при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека
Алексей КАРЕЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments4
Блогер Николай Соболев обманул свою аудиторию в погоне за хайпом.Блогер Николай Соболев обманул свою аудиторию в погоне за хайпом.Фото: YouTube
Изменить размер текста:

Популярный видеоблогер Николай Соболев из Санкт-Петербурга удалил ролик, в котором рассказывал о 300 жертвах пожара в Кемерове. По официальным данным, при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибло 64 человека, но Соболев утверждал, что реальное количество жертв замалчивают, как при аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Как писал сайт kp.ru, Соболев взял информацию из аудиролика, найденного в мессенджере WhatsApp. О «реальных» цифрах также рассказывали другие видеоблогеры: Михаил Печерский и Алексей Псковитин, известные по проекту «Немагия», 26-летние москвичи Александр Движнов и Сергей Брокш. Блогер kamikadze_d, или 31-летний Дмитрий Иванов заявил и вовсе о 400 жертвах. Основатель сообщества MDK Роберто Панчвидзе писал, что морги якобы забиты трупами.

В погоне за хайпом молодые люди не затруднились проверить взятую из ненадежных источников информацию и распространили ее многомиллионной аудитории. Одним из первых слух о сотнях погибших запустил украинский пранкер Евгений Вольнов, которым уже заинтересовался СКР.

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Трамп "с нетерпением" ждет встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном
Мемориал памяти у ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове появится по инициативе семей погибших
"Надежда есть": Савченко пообещала стать президентом Украины
Парализованную телеведущую забыли на борту самолета
Орешкин: нехватка инфраструктуры сдерживает рост экономики России
Ученые открыли новое уникальное свойство воды
На Украине поезд сошел с рельсов из-за разобранного железнодорожного полотна
На юго-востоке Москвы неизвестные ранили ножом трех человек
Расследование трагедии в Кемерове: Свидетель назвал причину пожара
Минэкономразвития намерено привлечь 620 млн рублей частных инвестиций в госпроекты
Премьер-министр Украины выразил соболезнования России в связи с пожаром в Кемерове
Началось прощание с погибшими при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
Песков ответил на вопрос о поведении кемеровских властей
После трагедии в Кемерове правительство намерено системно менять противопожарный надзор
В Москве из-за задымления эвакуируют ТЦ "Свиблово"
Китай предложил России создать единую систему спутниковой навигации
СК возбудил уголовное дело против украинского пранкера Евгения Вольнова
Власти Кемерова проверят данные о 78 жертвах пожара в "Зимней вишне"
В преддверии ЧМ-2018 «черный список» отелей сократился
В аэропорту столицы Израиля столкнулись два самолета
Пожарным службам позволят самим распоряжаться заработанными деньгами
Российские военные доставили гуманитарную помощь в в провинцию Дейр-эз-Зор
Нарышкин назвал высылку российских дипломатов странами Запада "наглой и циничной провокацией"
Глава ВТО: темп роста мировой экономики снизится из-за торговой войны США и Китая
Замглавы Кемеровской области Алексей Зеленин снят с должности
Звезда "Криминального чтива" сыграет в новом фильме Павла Лунгина