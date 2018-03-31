Лондон объяснил досмотр российского Airbus A321 обычной проверкой

СЕГОДНЯ 08:12 2018-03-31T08:17:38+03:00

Источники в британском правительстве заявили, что досмотр российского самолета был обычной проверкой воздушного судна, прибывшего из «страны высокого риска» Фото: REUTERS

В британском кабмине заявили, что это была «стандартная расширенная проверка» самолета, прибывшего из «страны с повышенным уровнем риска»

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Досмотр российского самолета Airbus A321 в лондонском аэропорту «Хитроу» никак не связан с политикой, заявили газете The Telegraph неназванные источники в британском правительстве. По словам собеседников издания, это была «стандартная расширенная проверка» воздушного судна, прибывшего из «страны с повышенным уровнем риска».

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в пятницу российский лайнер вылетел из столицы Соединенного Королевства в Москву с задержкой в несколько часов из-за того, что сотрудники пограничной службы и таможни внезапно решили его тщательно осмотреть. Британские таможенники поднялись на борт сразу после того, как самолет прибыл в Лондон из «Шереметьево», и все пассажиры покинули его салон.

Причем потребовали, чтобы экипаж тоже оставил воздушное судно, но команда отказалась выполнять это требование, объяснив, что никто не имеет права досматривать самолет без них. И только вмешательство сотрудника посольства России помогло отстоять участие командира лайнера в досмотре. Позже в Скотланд-Ярде заявили, что полиция никаких обысков на борту российского A321 в лондонском аэропорту не проводила.

В МИД России назвали необоснованную проверку нашего лайнера «очередной провокацией со стороны британских властей», а посольство нашей страны в Лондоне направило в британский МИД ноту с требованием разъяснить причины досмотра.