Франция призвала Израиль к «максимальной сдержанности» на границе с сектором Газа
Министерство иностранных дел Франции в воскресенье выступило с заявлением по поводу ситуации в секторе Газа, призвав Израиль к «максимальной сдержанности» в этой непростой обстановке.
Сайт kp.ru писал, что беспорядки на границе еврейского государства с сектором Газа начались 30 марта. Празднование Дня земли переросло в массовые антиизраильские выступления, военные применяют боевое оружие и слезоточивый газ. Жертвами столкновений с израильскими силовиками стали 17 палестинцев, более 1,3 тысячи человек пострадали. Причем министр обороны Израиля Авигдор Либерман в воскресенье пригрозил действовать еще жестче, если акции протеста и беспорядки на границе с Газой будут продолжаться.
Причем министр обороны Израиля Авигдор Либерман в воскресенье пригрозил действовать еще жестче, если акции протеста и беспорядки на границе с Газой будут продолжаться.
В заявлении французского МИД говорится, что Париж серьезно обеспокоен тем, что в последние дни в секторе Газа, «напоминает израильским властям об их обязанности защищать гражданских лиц и просит их действовать с максимальной сдержанностью».
Ранее о ситуации в Газе высказался и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху «оккупантом» и «террористом».
В МИД России осудили применение силы против гражданского населения и призвали все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к нагнетанию напряженности и новым жертвам.
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