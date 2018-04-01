Франция призвала Израиль к «максимальной сдержанности» на границе с сектором Газа

1 Апр 23:36 2018-04-02T00:22:37+03:00

Париж выразил глубокую озабоченность гибелью палестинцев и напомнил израильским властям об их праве на мирные демонстрации

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Министерство иностранных дел Франции в воскресенье выступило с заявлением по поводу ситуации в секторе Газа, призвав Израиль к «максимальной сдержанности» в этой непростой обстановке.

Сайт kp.ru писал, что беспорядки на границе еврейского государства с сектором Газа начались 30 марта. Празднование Дня земли переросло в массовые антиизраильские выступления, военные применяют боевое оружие и слезоточивый газ. Жертвами столкновений с израильскими силовиками стали 17 палестинцев, более 1,3 тысячи человек пострадали. Причем министр обороны Израиля Авигдор Либерман в воскресенье пригрозил действовать еще жестче, если акции протеста и беспорядки на границе с Газой будут продолжаться.

Причем министр обороны Израиля Авигдор Либерман в воскресенье пригрозил действовать еще жестче, если акции протеста и беспорядки на границе с Газой будут продолжаться.

В заявлении французского МИД говорится, что Париж серьезно обеспокоен тем, что в последние дни в секторе Газа, «напоминает израильским властям об их обязанности защищать гражданских лиц и просит их действовать с максимальной сдержанностью».

Ранее о ситуации в Газе высказался и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху «оккупантом» и «террористом».

В МИД России осудили применение силы против гражданского населения и призвали все стороны воздержаться от шагов, которые могут привести к нагнетанию напряженности и новым жертвам.