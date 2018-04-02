«Не вам нас поучать»: Нетаньяху ответил Эрдогану

СЕГОДНЯ 02:47 2018-04-02T03:05:55+03:00

Премьер Израиля напомнил президенту Турции, назвавшему его «оккупантом» и «террористом», о Кипре, Африне и курдах

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Сам ты «оккупант» и «террорист» — примерно так ответил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на критику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, посоветовав Анкере «не читать нотации» Тель-Авиву.

Накануне, комментируя события в секторе Газа, где жертвами противостояния демонстрантов с силовиками еврейского государства стали 17 палестинцев, турецкий лидер не стеснялся в выражениях, обвинил израильские власти в «политике террора», а самого Нетаньяху назвав «оккупантом» и «террористом».

«Эрдоган не привык, что на его заявления отвечают. Ему пора начать привыкать. Тот, кто оккупирует север Кипра, вторгается на курдские территории, убивает гражданское население в Африне, не может читать нам нотации о ценностях и морали», - написал глава израильского правительства в своем Facebook.

Сайт kp.ru писал, что пытаясь остановить продолжающиеся с 30 марта беспорядки на границе Израиля с сектором Газа, военные применили против демонстрантов боевое оружие и слезоточивый газ, пострадали свыше 1,3 тысячи палестинцев. Причем глава израильского Минобороны Авигдор Либерман в воскресенье пригрозил действовать еще жестче, если протестующие не угомонятся.