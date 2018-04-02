Пушков подсказал Порошенко, с кем нужно обсуждать ввод миротворцев в Донбасс

СЕГОДНЯ 04:45 2018-04-02T05:07:51+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко обратился не по адресу, обсуждая ввод миротворческой миссии ООН в Донбасс с канцлером Германии Ангелой Меркель, лидером Франции Эммануэлем Макроном и спецпредставителем госдепартамента США Куртом Волкером: этот вопрос нужно обсуждать с представителями ДНР и ЛНР, считает глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Так он на своей странице в Twitter прокомментировал первоапрельское выступление Порошенко в Волновахе, где тот заявил местным жителям, что с помощью Меркель и Макрона «дожал» Россию, и благодаря этому стало возможным нынешнее перемирие на востоке страны. А прекращение огня, по словам Порошенко, – главное условие для ввода «посланников Бога», как он назвал миротворцев ООН.

«Порошенко надо обсуждать ввод миротворцев не с Меркель или Волкером, а с Донецком и Луганском. Без их согласия не будет там никаких миротворцев. Ни Меркель, ни Волкер не помогут», - написал Алексей Пушков в своём микроблоге.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике прокомментировал выступление президента Украины на встрече с жителями Волновахи 1 апреляФото: Twitter.com

Ранее сайт kp.ru сообщал, что «пасхальное» перемирие в Донбассе вступило в силу с 30 марта, причем его инициаторами стали ДНР и ЛНР.

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