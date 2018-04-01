Захарова: Россия собирается выслать более 50 британских дипломатов

СЕГОДНЯ 05:39 2018-04-01T06:15:00+03:00

Эта мера – ответ решение на Лондона выдворить сотрудников российских диппредставительств в Великобритании, пояснила официальный представитель МИД

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Россия в ответ на решение Лондона выдворить сотрудников российских диппредставительств в Соединенном Королевстве вышлет свыше 50 дипломатов и работников дипмиссий Великобритании.

Об этом рассказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пояснив, что число британских дипломатов в нашей стране и российских в Британии должно быть паритетным. Позже на своей странице в Facebook в сжатой форме повторила то, что говорила представителям прессы в субботу о «дипломатических разменах». Она напомнила, что Лондон выслал 23 российских дипломата, Москва ответила высылкой 23 британских дипломатов.

«Лондон провёл кампанию по высылке российских дипломатов из стран ЕС и ряда других стран. На это Москва ответила так: «В порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании», - пишет Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о высылке 50 британских дипломатовФото: Facebook

«Другими словами, предложен паритет. Разница между численным составом более 50 человек в пользу британской стороны», - подытожила представитель МИД России.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее она говорила, что нынешние действия Великобритании по отношению к РФ – это «черный пиар» мирового масштаба, а ответ Западу на беспрецедентную депортацию сотрудников российского внешнеполитического ведомства станет «сюрпризом».

Запад сообща высылает больше сотни российских дипломатовФото: Дмитрий ПОЛУХИН

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