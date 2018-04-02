2018-04-02T21:53:38+03:00
Политика

Москва не примет итогов расследования «дела Скрипаля» без участия российских экспертов

Поспред РФ при ОЗХО подчеркнул, что мандат организации ограничивается лишь проверкой химического вещества, примененного в Солсбери
Денис СУХОВ
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Москва не примет итогов расследования «дела Скрипаля» без участия российских экспертовМосква не примет итогов расследования «дела Скрипаля» без участия российских экспертовФото: REUTERS
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Москва не примет никаких выводов ОЗХО касательно отравления Сергея Скрипаля в британском Солсбери, если в расследовании не будут участвовать российские специалисты. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при организации Александр Шульгин.

«Никаких результатов этого расследования мы не примем, если в нём не будут участвовать российские эксперты», - подчеркнул Шульгин в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, мандат Организации по запрещению химического оружия состоит лишь в том, чтобы проверить состав вещества, примененного в Солсбери.

«Но без указания на страну принадлежности, без возложения какой-то ответственности. Это не их мандат, они этим не занимаются», - добавил постпред.

Как сообщал сайт «КП», осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солсбери. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России.

Не предоставив никаких доказательств, британские власти анонсировали ряд антироссийских мер, включая высылку дипломатов. В этом королевство поддержали некоторые партнеры по ЕС и НАТО.

В свою очередь, Москва категорически отрицает причастность к отравлению Скрипалей и требует от британских властей доступа к информации о расследовании инцидента, в ходе которого которого пострадали и российские граждане.

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