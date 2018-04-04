2018-04-04T15:28:10+03:00
В мире

Китай начал официальное разбирательство в ВТО по поводу пошлин США

Министерство коммерции КНР подало официальный запрос в орган урегулирования споров Всемирной торговой организации
Денис СУХОВ
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Китай начал официальное разбирательство в ВТО по поводу пошлин СШАКитай начал официальное разбирательство в ВТО по поводу пошлин СШАФото: REUTERS
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Китай направил официальное заявление во Всемирную торговую организацию по поводу торговых пошлин, введенных США. Об этом сообщили в Министерстве коммерции КНР.

«4 апреля Китай подал запрос в орган урегулирования споров ВТО для начала консультаций по поводу введения США торговых пошлин на основании 301-й статьи, официально инициировав процедуру урегулирования споров ВТО», - говорится в заявлении ведомства.

Как сообщал сайт «КП», 8 марта президент США Дональд Трамп утвердил указ о введении пошлин на ввозимые сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. По оценке экспертов, в первую очередь протекционистские меры нанесут вред поставщикам из России и Китая.

Также Вашингтон обвинил Китай в систематическом воровстве интеллектуальной собственности американских компаний, торговом давлении и несправедливом лицензировании.

В ответ Пекин пригрозил иском в ВТО, а также ввел 25% пошлины на 128 импортируемых из США товаров.

В свою очередь, Белый дом опубликовал список 1300 наименований импортируемой китайской продукции, на которую будут введны дополнительные 25% сборы. В обширный перечень попали товары аэрокосмической, информационной, коммуникационной, машиностроительной, роботехнической, судостроительной и фармацевтической отраслей.

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