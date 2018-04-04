Путин заявил, что Москва не ждет от Лондона извинений за "дело Скрипаля"

СЕГОДНЯ 16:26 2018-04-04T16:26:50+03:00

Надежда лишь на то, что здравый смысл восторжествует, сказал президент России

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не ждет извинений Лондона за бездоказательные обвинения российской стороны в причастности к делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля.

"Мы ничего от них не ждем. Мы ждем, что здравый смысл восторжествует и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб", - сказал глава государства.

Напомним, что в начале марта этого года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. В Лондоне заявили, что на пострадавших воздействовали нервно-паралитическим веществом и, не предоставив абсолютно никаких доказательств, обвинили в причастности к случившемуся Россию.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Москва направила в Организацию по запрещению химоружия список вопросов относительно расследования инцидента в Солсбери, однако ответ был получен только на один из них.

Между тем, необоснованные подозрения Великобритании уже вылились в серьезные последствия. Так, обе страны выслали со своих территорий по 23 дипломата и закрыли по одному диппредставительству друг друга. Поддержать Лондон решили и многие другие страны. Например, США выдворили 60 сотрудников нашей дипмиссии, что также не осталось без ответа.