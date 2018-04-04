2018-04-04T16:26:50+03:00
Политика

Путин заявил, что Москва не ждет от Лондона извинений за "дело Скрипаля"

Надежда лишь на то, что здравый смысл восторжествует, сказал президент России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments12
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский ТАССПрезидент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский ТАСС
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не ждет извинений Лондона за бездоказательные обвинения российской стороны в причастности к делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля.

"Мы ничего от них не ждем. Мы ждем, что здравый смысл восторжествует и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб", - сказал глава государства.

Напомним, что в начале марта этого года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. В Лондоне заявили, что на пострадавших воздействовали нервно-паралитическим веществом и, не предоставив абсолютно никаких доказательств, обвинили в причастности к случившемуся Россию.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Москва направила в Организацию по запрещению химоружия список вопросов относительно расследования инцидента в Солсбери, однако ответ был получен только на один из них.

Между тем, необоснованные подозрения Великобритании уже вылились в серьезные последствия. Так, обе страны выслали со своих территорий по 23 дипломата и закрыли по одному диппредставительству друг друга. Поддержать Лондон решили и многие другие страны. Например, США выдворили 60 сотрудников нашей дипмиссии, что также не осталось без ответа.

Еще больше материалов по теме: «Дело об отравлении Сергея Скрипаля»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россия запросила проведение открытого заседания Совбеза ООН по «делу Скрипаля»
«Натуральные наперсточники!»: Захарова прокомментировала удаление твита британского МИД с обвинениями в адрес Москвы
США намерены сохранить военное присутствие в Сирии
Экс-министр обороны Украины: ВСУ не следует мечтать о «наступлении на Ростов»
Собянин высоко оценил работу пожарных, которые тушили огонь в ТЦ «Персей»
В Барселоне загорелся отель "Expo": известно об одном пострадавшем
В здании посольства Португалии в Стокгольме произошел пожар: пострадали 14 человек
МИД РФ вручил ноту поверенному Украины в связи с захватом судна "Норд"
Путин: Россия, Турция и Иран поддерживают территориальную целостность и суверенитет Сирии
Британский МИД признался, что удалил твит с обвинениями в адрес России
В Финляндии мужчина родил ребенка
Роспотребнадзор сообщил о вспышке сальмонеллеза в Швеции‍
Бренд «Гоша Рубчинский» прекратил существование
Лидеры РФ, Ирана и Турции сделали совместное заявление по Сирии
ЕС не принял проект заявления по итогам спецсессии ОЗХО по «делу Скрипаля»
Еврокомиссия намерена избавить «Газпром» от штрафа по «антимонопольному» делу
В Дубае россиянка покусала полицейского и разбила стекло машины головой
Госпогранслужба Украины пообещала задерживать все суда из Крыма
Очевидцы рассказали о пожаре в ТЦ «Персей»
Китай начал официальное разбирательство в ВТО по поводу пошлин США
Генпрокуратура: после трагедии в Кемерове закрыто до 15 торговых центров
Пушков: заключение по веществу в деле Скрипаля опровергло слова Джонсона о вине РФ
В Восточной Гуте обнаружили цеха по производству мин и взрывчатки
Ибрагимович: "Пускай Роналду попробует забить так с 40 метров!"
Аваков: МВФ требует от Киева на 35% поднять внутренние цены на газ
Причины пожара в ТЦ «Персей для детей» в Москве: предположительно, возгорание произошло из-за короткого замыкания
В Оренбуржье из-за взрыва гранаты парень остался без кисти руки