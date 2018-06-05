2018-06-05T22:30:53+03:00
Политика

Владимир Путин возложил венок к монументу советским воинам-освободителям в центре Вены

Во вторник президент РФ прибыл в Австрию с рабочим визитом
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments6
Владимир Путин возложил венок к монументу советским воинам-освободителям в центре ВеныВладимир Путин возложил венок к монументу советским воинам-освободителям в центре ВеныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин возложил венок к монументу советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц в центре Вены. В церемонии также приняла участие глава МИД Австрии Карин Кнайссль и представители вооруженных сил республики.

На площади перед памятником был выстроен почетный караул, начальник которого рапортовал российскому президенту, после чего оркестр исполнил государственные гимны России и Австрии.

Путин обошел строй почетного караула и приблизился к подножию монумента. Глава государства поправил ленту на венке и почтил минутой молчания память советских воинов, павших во время освобождения Вены.

Как сообщал сайт kp.ru, во вторник Владимир Путин прибыл в Вену с рабочим визитом, приуроченным к 50-летию начала поставок российского газа в Австрию. Глава российского государства провел переговоры с федеральным президентом Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.

В ходе консультаций были подняты темы экономического и энергетического сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Путин о странах, которые ввели санкции против России: Те, кто пошли на поводу у США, сами начинают страдать
Новак: О помощи «Газпрому» можно будет говорить только после оценки юристов
Погода в Москве на 6 июня 2018 года: в столице похолодает до +12 градусов
В Мексике подсчитали убыток США от ответных пошлин – около $3 млрд
Госдеп США встревожен желанием Асада съездить в КНДР и встретиться с Ким Чен Ыном
Помощницу Трампа после слов об умирающем Маккейне все же уволили
Курц после переговоров с Путиным заявил, что Австрия поддержит санкции ЕС против России
Помощник госсекретаря США: Россия и Китай хотят «сломать» Запад
К концу года все магазины «Евросети» будут работать под брендом «Связной»
СБУ открыла уголовное производство об утечке «списка жертв» по делу Бабченко в СМИ
Путин рассказал, кем бы он мог работать, если бы не пошел в политику