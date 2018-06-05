5 Июнь 22:30 2018-06-05T22:30:53+03:00

Владимир Путин возложил венок к монументу советским воинам-освободителям в центре Вены Фото: REUTERS

Во вторник президент РФ прибыл в Австрию с рабочим визитом

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Президент РФ Владимир Путин возложил венок к монументу советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц в центре Вены. В церемонии также приняла участие глава МИД Австрии Карин Кнайссль и представители вооруженных сил республики.

На площади перед памятником был выстроен почетный караул, начальник которого рапортовал российскому президенту, после чего оркестр исполнил государственные гимны России и Австрии.

Путин обошел строй почетного караула и приблизился к подножию монумента. Глава государства поправил ленту на венке и почтил минутой молчания память советских воинов, павших во время освобождения Вены.

Как сообщал сайт kp.ru, во вторник Владимир Путин прибыл в Вену с рабочим визитом, приуроченным к 50-летию начала поставок российского газа в Австрию. Глава российского государства провел переговоры с федеральным президентом Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.

В ходе консультаций были подняты темы экономического и энергетического сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки.