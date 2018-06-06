Путин о странах, которые ввели санкции против России: Те, кто пошли на поводу у США, сами начинают страдать

СЕГОДНЯ 07:29 2018-06-06T07:29:30+03:00

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что те страны, которые «пошли на поводу у Соединенных Штатов» и начали вводить ограничения в отношении России, теперь могут прочувствовать эти меры на себе. Как заметил глава нашего государства, они сами начинают страдать от американских санкций.

«Те, кто, как я выразился, пошли на поводу у Соединенных Штатов, они сами начинают страдать от того, что Соединенные Штаты начинают применять и в отношении этих стран», - сказал российский лидер в интервью Медиакомпании Китая.

Также Путин выразил мнение, что санкции «не могут быть универсальными и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и их инициаторам».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, американская администрация ввела с 1 июня таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из стран Евросоюза, Канады и Мексики в размере 25% и 10% соответственно. Между тем для других государств, в том числе и для России, эти ограничения действуют уже с 23 марта.

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