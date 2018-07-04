2018-07-04T17:20:20+03:00
Общество

"Мерзкие глупцы": Юденич прокомментировала ситуацию с PR-директором "Леруа Мерлен"

Советник московского губернатора рассказала, что думает о Галине Паниной, которая назвала народ "ватой"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Экс-специалист по связям с общественностью и госструктурами компании "Леруа Мерлен" Галина ПанинаЭкс-специалист по связям с общественностью и госструктурами компании "Леруа Мерлен" Галина ПанинаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Советник губернатора Московской области по развитию гражданского общества и правам человека, известная журналистка Марина Юденич прокомментировала ситуацию с отстранением PR-директора "Леруа Мерлен" (Leroy Merlin) Галины Паниной от должности после ее публикации в Facebook.

Напомним, что вскоре победы сборной России по футболу над Испанией на ЧМ-2018 пиарщица разместила в соцсети пост, посвященный страшному инциденту. Так, якобы, празднующие победу болельщики сожгли невинную девушку. При этом проверить данную информацию Панина не удосужилась. Причиной же скандала стало то, что запись была помечена тэгом #победобесие, а людей специалист по связям с общественностью называла "ваткой".

Позже в "Леруа Мерлен" извинились за действия своей сотрудницы и временно отсранили ее от должности, а уже на следующее утро она решила уйти из компании "по собственному желанию".

"Я считаю, что люди, которые позволяют называть народ "ватой", а победу победобесием — это мерзкие глупцы, можно сказать проще — дураки. Это моё оценочное суждение. Это всё, что я сказала госпоже Паниной. И все её последующие действия меня не переубедили в моей оценочной позиции, а только убедили ещё более", — цитирует телеканал RT Юденич.

Стоит отметить, что именно эта журналистка привлекла внимание общественности к вопиющим заявлениям пиарщицы. Ранее она уже рассказывала "Комсомолке" свою версию конфликта, в которой также отзывалась о Паниной не лучшим образом.

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