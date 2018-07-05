Захарова призвала отказаться от "грязной политической игры" вокруг Эймсбери

СЕГОДНЯ 16:55 2018-07-05T16:55:14+03:00

Российские правоохранители все еще готовы сотрудничать с британскими коллегами в рамках расследования данного инцидента и "дела Скрипаля"

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В министерстве иностранных дел России призвали Великобританию не превращать расследование инцидентов с отравлениями людей в городах Солсбери и Эймсбери в политический процесс. Такое заявление сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Призываем британские правоохранительные органы не идти на поводу грязной политической игры, которые затеяли определенные силы в Лондоне, и начать, наконец-то, взаимодействие с правоохранительными органами РФ в расследовании (инцидентов), учитывая, что речь идет, в том числе, о российских гражданах", - сказала дипломат.

Она подчеркнула, что в МИД искренне переживают за пострадавших, которых постепенно становится только больше. Именно поэтому российское внешнеполитическое ведомство по несколько раз в месяц информирует британскую сторону о готовности наших правоохранительных органов к сотрудничеству.

По словам Захаровой, особенно шокирует то, что в своих официальных заявлениях Лондон говорит об обратном. Так, они якобы сами ждут хоть какого-нибудь взаимодействия с Москвой.

"За все, что натворило правительство Терезы Мэй, этому правительству и его представителям еще придется извиняться, как перед Россией, так и перед международным сообществом", - цитирует "Интерфакс" представителя МИД РФ.

Напомним, что в начале марта этого года в британском Солсбери были отравлены агент королевской разведки Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. Вскоре после инцидента Лондон бездоказательно обвинил Россию в причастности к случившемуся, разорвал с нашей страной все дипломатические связи и ввел санкции.

Около недели назад в 40 км от Солсбери - в городе Эймсбери - в бессознательном состоянии были обнаружены еще два человека. Позже в Скотленд-Ярде заявили, что их отравили тем же нервно-паралитическим веществом, что и Скрипалей.

Пока, по заверению МВД Великобритании, Россия находится вне подозрений - никаких доказательств ее причастности нет, передает сайт kp.ru.