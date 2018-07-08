Хорватский футбольный союз сделал заявление по инциденту с Видой

СЕГОДНЯ 21:33 2018-07-08T21:38:43+03:00

Также по поводу своего выкрика «Слава Украине» высказался и сам спортсмен [видео]

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Хорватский футбольный союз (HNS) прокомментировал инцидент с защитником национальной сборной Домагоем Видой, который ранее получил предупреждение от ФИФА за свой выкрик «Слава Украине» после матча 1/4 финала чемпионата мира со сборной Россией. В частности, спортивная организация призвала футболистов воздержаться от заявлений с политическим подтекстом.

«HNS предупредил Виду и (экс-футболиста сборной Хорватии Огнена) Вукоевича, а также других представителей команды, что им следует воздержаться от любых высказываний, которые могут быть интерпретированы в политическом контексте», - говорится в заявлении союза.

Также в HNS попытались оправдать хорватского защитника и его товарища: в организации заверили, что слова, сказанные Видой и Вукоевичем на камеру, «были связаны исключительно с многочисленной поддержкой, полученной из Украины».

То же самое заявил и сам Домагой Вида, комментирую инцидент с выкриком «Слава Украине». «Это не политическое высказывание, а просто благодарность всем за поддержку из Украины, где я и Вукоевич провели несколько лет. У нас не было намерения кого-то обидеть», - приводит слова футболиста сайт Хорватского футбольного союза.

Напомним, после 1/4 финала ЧМ-2018, в котором хорваты обыграли россиян в серии пенальти, в интернете было опубликовано видео из раздевалки команды Хорватии. На нем Вида кричит «Слава Украине!», а бывший игрок хорватской сборной Огнен Вукоевич, находившийся рядом в тот момент, произносит слова: «Это победа за "Динамо" и за Украину».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/659283" frameborder="0"></iframe> Хорватский защитник Домагой Вида отметил победу над Россией криком "Слава Украине".

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