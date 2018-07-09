Дайверы вывели из затопленной пещеры в Таиланде седьмого подростка

СЕГОДНЯ 15:32 2018-07-09T15:33:12+03:00

Вероятнее всего, седьмого спасенного подростка доставят в больницу на вертолете Фото: REUTERS

Есть надежда, что все члены юниорской футбольной команды и их тренер поднимутся на поверхность уже во вторник, 10 июля

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Из затопленной тайской пещеры Кхао Луанг был выведен уже седьмой подросток. В провинции Чианграй продолжается второй этап масштабной спасательной операции.

Сообщается, что седьмой член юниорской футбольной команды, игроки которой вместе с тренером оказались в ловушке под землей более двух недель назад, был выведен на поверхность в понедельник, 9 июля, примерно в 18:30 по местному времени (14.30 по мск).

Школьника сразу же доставили в расположенный у входа в пещеру палаточный госпиталь и осмотрели. Сейчас медики готовятся к его отправлению в больницу. Предполагается, что для транспортировки будет использован вертолет, передает газета "Кхао Сот".

По мнению специалистов, есть надежда, что пятеро оставшиеся под землей подростков и их 25-летний наставник, будут помещены в безопасное место уже во вторник.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 июня на западе Таиланда пропала целая футбольная команда, состоящая из 12 школьников, и тренер. Спустя 10 дней поисков стало известно, что из-за внезапного наводнения ребята оказались заблокированы в пещере глубиной 800 метров.

Операция по вызволению спортсменов началась только в минувшее воскресенье. Ситуацию сильно осложняли дожди, завалы внутри пещеры, а также то, что большая ее часть оказалась затоплена. В результате спасением школьников занялась команда из 18 профессиональных водолазов. Всего за день им удалось эвакуировать четверых членов команды.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в понедельник утром операция возобновилась и на поверхность были выведены еще три человека.