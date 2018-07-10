СЕГОДНЯ 00:03 2018-07-10T00:03:25+03:00

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Обвинение Москвы в причастности к отравлению двух граждан Великобритании в Эймсбери и гибели одного из них уже стало для Лондона «старой доброй матнрой». Такое заявление сделало Министерство иностранных дел РФ в ответ на слова главы Минобороны Великобритании.

Как ранее писал сайт «КП», министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что в смерти Доны Сторджесс, которая была госпитализирована после отравления нервно-паралитическим ядом, виновата Россия. Он назвал инцидент в Эймсбери российской «атакой на британской земле», которая привела к гибели британки.

МИД РФ отмечает, что Лондон продолжает повторять, что «это сделали русские», вместо того, чтобы вести настоящее расследование отравления двух человек, передает РИА Новости.

Напомним, Сторджесс и ее сожителя Чарли Роули обнаружили без сознания в их доме в Эймсбери 30 июня. Вскоре пару перевезли в больницу в Солсбери, где медики установили, что пациенты подверглись воздействию того же нервно-паралитического яда, что и бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери в марте этого года. В воскресенье, 8 июля, Дона Сторджесс скончалась. Состояние второго пациента остается критическим.