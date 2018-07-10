Домагой Вида с бутылкой пива в руке выкрикнул «Слава Украине» еще на одном видео

СЕГОДНЯ 01:51 2018-07-10T02:31:48+03:00

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На просторах Интернета появился еще одно видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида произносит лозунг "слава Украине". Ролик был опубликован украинским блогером Данилой Яковлевым.

На записи Вида в футбольной форме сборной Хорватии пьет пиво. Рядом с ним сидит член тренерского штаба команды Ивица Олич. Защитник, размахивая зажатой в руке бутылкой пива, кричит "слава Украине!", а также "Белград" горит". Речь здесь идет не о столице Сербии. Футболист на записи поясняет, что так называется бар в Киеве, и просит Олича передать привет его владельцу. После чего они затягивают песню "Kafana je moja sudbina" (Кабак - моя судьба - прим. ред).

Хорватский футболист Домагой Вида записал еще одно видео с лозунгом "Слава Украине".На записи защитник сборной Хорватии размахивает бутылкой пива и выкрикивает "Белград, гори!"

Как ранее сообщал сайт kp.ru, после матча четвертьфинала ЧМ-2018 Вида и Огнен Вукоевич, входящий в персонал команды, (оба в прошлом играли за киевское "Динамо") записали видео с лозунгами "Слава Украине!". Они заявили, что победа над Россией в матче - это победа за "Динамо" и за Украину. ФИФА расследовала этот инцидент. Футболисты избежали дисквалификации за эту выходку, но Вукоевича оштрафовали, а Вида в первый раз отделалася предупреждением.

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