Домагой Вида с бутылкой пива в руке выкрикнул «Слава Украине» еще на одном видео
На просторах Интернета появился еще одно видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида произносит лозунг "слава Украине". Ролик был опубликован украинским блогером Данилой Яковлевым.
На записи Вида в футбольной форме сборной Хорватии пьет пиво. Рядом с ним сидит член тренерского штаба команды Ивица Олич. Защитник, размахивая зажатой в руке бутылкой пива, кричит "слава Украине!", а также "Белград" горит". Речь здесь идет не о столице Сербии. Футболист на записи поясняет, что так называется бар в Киеве, и просит Олича передать привет его владельцу. После чего они затягивают песню "Kafana je moja sudbina" (Кабак - моя судьба - прим. ред).
Хорватский футболист Домагой Вида записал еще одно видео с лозунгом "Слава Украине".На записи защитник сборной Хорватии размахивает бутылкой пива и выкрикивает "Белград, гори!"
Как ранее сообщал сайт kp.ru, после матча четвертьфинала ЧМ-2018 Вида и Огнен Вукоевич, входящий в персонал команды, (оба в прошлом играли за киевское "Динамо") записали видео с лозунгами "Слава Украине!". Они заявили, что победа над Россией в матче - это победа за "Динамо" и за Украину. ФИФА расследовала этот инцидент. Футболисты избежали дисквалификации за эту выходку, но Вукоевича оштрафовали, а Вида в первый раз отделалася предупреждением.
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«Слава Украине!»: шутка или провокация?.Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после матча с Россией записал провокационный ролик. Выкрикивание политических лозунгов может обернуться дисквалификацией не только для него, но и для тренера сборной.