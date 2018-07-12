Порошенко «тщательно обсудил» с Трампом предстоящий саммит Россия-США в Хельсинки
Президент Петр Порошенко провел в четверг непродолжительную, но плодотворную встречу с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Брюсселе.
По словам украинского президента, в ходе 20-минутной беседы обсуждался проект российского газопровода «Северный поток-2», вопросы внутренних украинских реформ и международного сотрудничества. Особое внимание было уделено предстоящей встрече президента США с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Мы очень тщательно обсудили и будущую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник, 16 числа», - заявил Порошенко на брифинге для журналистов.
Как сообщал сайт «КП», в ходе предстоящей встречи Трамп рассчитывает обсудить с российским президентом ситуацию в Сирии и на Украине, проблемы контроля над вооружениями, а также энергетические проекты Москвы в Европе.
Хозяин Белого дома отметил, что готовится в саммиту в Хельсинки с весьма скромными ожиданиями, но надеется, что когда-нибудь сможет установить с Владимиром Путиным более доверительные и дружеские отношения.