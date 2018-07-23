Мария Бутина рассказала американским сенаторам о финансовой поддержке от российского бизнесмена

СЕГОДНЯ 02:25 2018-07-23T02:37:45+03:00

Официальный представитель предпринимателя подтвердил, что тот некоторое время ранее поддерживал связь с задержанной в США девушкой

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Задержанная в Вашингтоне по подозрению в шпионаже россиянка Мария Бутина рассказала американским сенаторам, что получала финансовую поддержку для своего проекта в поддержку права на ношение оружия от бизнесмена Константина Николаева. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ее показаниями в сенате.

По данным собеседника издания, давая показания в сенатском комитете по разведке, Бутина рассказала, что гендиректор и совладелец группы «Н-Транс» Николаев поддерживал деньгами ее проект. Американский адвокат россиянки Роберт Дрисколл утверждает, что она дважды лично встречалась с бизнесменом-соотечественником, однако его фамилию назвать отказался.

Между тем, официальный представитель Константина Николаева подтвердил, что тот поддерживал связь с Марией Бутиной в 2012 – 2014 годах, когда она только основала правозащитную организацию «Право на оружие» в России, но информацию о финансовой поддержке комментировать не стал, отмечает РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду россиянка предстала перед окружным судом американской столицы, и ее оставили под стражей из-за «серьёзного риска побега».

Напомним, после того, как против нашей соотечественницы выдвинули новое обвинение, ей может грозить до 15 лет тюрьмы. В МИД России назвали ее задержание «политическим заказом».