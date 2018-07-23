2018-07-23T02:37:45+03:00
В мире

Мария Бутина рассказала американским сенаторам о финансовой поддержке от российского бизнесмена

Официальный представитель предпринимателя подтвердил, что тот некоторое время ранее поддерживал связь с задержанной в США девушкой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Марию Бутину задержали в Вашингтоне 15 июляМарию Бутину задержали в Вашингтоне 15 июляФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Задержанная в Вашингтоне по подозрению в шпионаже россиянка Мария Бутина рассказала американским сенаторам, что получала финансовую поддержку для своего проекта в поддержку права на ношение оружия от бизнесмена Константина Николаева. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ее показаниями в сенате.

По данным собеседника издания, давая показания в сенатском комитете по разведке, Бутина рассказала, что гендиректор и совладелец группы «Н-Транс» Николаев поддерживал деньгами ее проект. Американский адвокат россиянки Роберт Дрисколл утверждает, что она дважды лично встречалась с бизнесменом-соотечественником, однако его фамилию назвать отказался.

Между тем, официальный представитель Константина Николаева подтвердил, что тот поддерживал связь с Марией Бутиной в 2012 – 2014 годах, когда она только основала правозащитную организацию «Право на оружие» в России, но информацию о финансовой поддержке комментировать не стал, отмечает РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, в среду россиянка предстала перед окружным судом американской столицы, и ее оставили под стражей из-за «серьёзного риска побега».

Напомним, после того, как против нашей соотечественницы выдвинули новое обвинение, ей может грозить до 15 лет тюрьмы. В МИД России назвали ее задержание «политическим заказом».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Будущая родственница жены принца Гарри Меган Маркл попала в тюрьму
Германия приютит восемь активистов «Белых касок» с семьями
Посол США в Москве не собирается уходить в отставку
После видео с избиением заключенного 17 сотрудников ярославской колонии отстранены от работы
«Чувствую проявление расизма и неуважения»: Месут Озил объявил о завершении карьеры в сборной Германии
ФСИН рассказала о пересмотре сроков для 100 тысяч заключенных
В мире насчитали 40 миллионов рабов
Евгения Медведева заявила, что канадский тренер открыл ей «абсолютно новый мир»
Лавров обсудил с главой МИД Иордании ситуацию в Сирии и эвакуацию «Белых касок»
«Даже хорваты нас посылают»: в Киеве упрекнули Хорватию в неуважении к Украине
Израиль нанес удары по сирийскому Масьяфу
В Роскосмосе заявили, что Дмитрий Пайсон проходит по делу о госизмене как свидетель
Нетаньяху заявил, что эвакуировать членов «Белых касок» из Сирии его просил Трамп
«Убогий финт»: Валуев прокомментировал слова Порошенко о «символе борьбы» после победы Усика
Европарламент заморозил дотации партии Марин Ле Пен
В аэропорту Кабула от взрыва смертника погибли 16 человек
В Роскосмосе подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева
Стало известно о встречах Бутиной с чиновниками из Федрезерва и Минфина США
Трамп обвинил СМИ в принижении значения его «великолепной встречи с Путиным»
Стало известно о скорой выдаче Ассанжа британским властям
Канада примет до 250 членов организации «Белые каски»
Рогозин объявил о начале создания ракеты «Союз-5»
МЧС РФ предупредило москвичей о дожде, грозе и сильном ветре
«Обсудили широкий круг вопросов»: Госдеп рассказал о телефонном разговоре Лаврова и Помпео