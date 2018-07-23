«Это просто большая выдумка»: Трамп вновь высказался по поводу «российского вмешательства»

СЕГОДНЯ 04:51 2018-07-23T05:07:18+03:00

После саммита в Хельсинки президент США уже несколько раз говорил, что он верит в приписываемое России «вмешательство» в американские выборы

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Глава Белого дома Дональд Трамп, который после возвращения из Хельсинки в Вашингтон уже несколько раз заявлял о своем согласии с выводами разведсообщества США по поводу пресловутого «вмешательства» России в американские президентские выборы 2016 года, снова высказался по этому поводу.

«Получается, что президент Обама знал о России еще до выборов. Почему он ничего с этим не сделал? Почему он не рассказал нашей кампании? Потому, что это просто большая выдумка, вот почему, а еще потому, что он считал, что победит жуликоватая Хиллари (Клинтон)», - написал он на своей странице в Twitter.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, во время пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Путиным в бельгийской столице Дональд Трамп заявил, что он не видит причин не верить ни для «российского вмешательства» в позапрошлогодние выборы в США. Кроме того, он сказал, что у него нет оснований не верить коллеге из Москвы, объяснившему ему, что Россия вообще не вмешивается во внутренние дела других стран. Однако позже американский лидер отказался от своих слов.

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