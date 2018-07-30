2018-07-30T02:43:36+03:00
Политика

Депутат ГД от Крыма прокомментировал слова Порошенко о «европейском выборе» князя Владимира

По словам Руслана Бальбека украинскому лидеру придётся смириться с тем, что «дорогу в Европу ему показали русские»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Глава непризнанного во всем мире Киевского патриархата Филарет (слева) и президент Украины Петр Порошенко на праздновании 1030-летия Крещения РусиГлава непризнанного во всем мире Киевского патриархата Филарет (слева) и президент Украины Петр Порошенко на праздновании 1030-летия Крещения РусиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Свое мнение по поводу недавнего заявления президента Украины Петра Порошенко о «европейском выборе» князя Владимира высказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Князь Владимир принял крещение с любовью к Богу, а не к современным европейским ценностям», - подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что «христианство на тогдашней Руси стало доминирующей религией лишь благодаря авторитету и воле Владимира, а не любви народа к европейской культуре и образу жизни».

Руслан Бальбек добавил, что нынешние власти Украины пытаются найти «европейский выбор» во всей истории Руси, игнорируя роль российского народа, но…

«Сколько бы ни кричал украинский президент про европейских предков, ему придется, даже пусть и втайне от других, смириться с тем, что дорогу в Европу ему показали русские вожди», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что лидер Незалежной, выступая на праздновании в честь 1030-летней годовщины Крещения Руси назвал это событие «европейским выбором» князя Владимира. Комментируя его заявление, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил: «Порошенко вновь за своё – переписывает историю».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ничего нового. Абсолютно»: В Русской церкви отреагировали на послание Константинопольского Патриарха президенту Украины

В разгар торжеств в честь 1030-летия Крещения Руси, которые проходят в Москве, Киеве, Минске, Кишиневе и других городах и странах, являющихся канонической территорией Русской православной церкви, пресс-служба президента Украины выпустила громкое заявление (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Порошенко начинает на Украине еще и религиозную войну

Александр ГРИШИН

Президент «незалежной» объявил о создании единой украинской автокефальной поместной православной церкви (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спасатели предупредили: 30 июля в Москве будет тепло, но ветрено
Климкин увидел «слабость» России в утверждении Дня принятия Крыма и Кубани в состав РФ
Президент Хорватии вновь пригласила Путина в Загреб
На пост мэра Еревана претендует известный в Армении комик
30 июля в Москве попрощаются с писателем Владимиром Войновичем
На МКАД «Газель» насмерть сбила инспектора ГИБДД
Президент Хорватии даже не заметила, был ли над ней зонт в дождь на финале ЧМ в «Лужниках»
Адвоката Третьякова задержали по делу о хищениях в НПО имени Лавочкина
Из-за инцидента с пассажиркой в аэропорту Мюнхена отменили 330 рейсов
Число жертв пожаров в Греции достигло 91
Украинская писательница рассказала, как ввела «украиноязычный режим» в детском лагере
Эрдоган призвал лидеров БРИКС принять Турцию в альянс
Добродушный пес-хаски спас семерых котят и растрогал пользователей сети
Мария Захарова стала соавтором песни для Кати Лель
«Это не шутка»: в США оценили модернизацию танка Т-80
«Всегда есть исключения»: депутат Светлана Журова считает, что футболисты сборной РФ заслужили звания мастеров спорта