Депутат ГД от Крыма прокомментировал слова Порошенко о «европейском выборе» князя Владимира

СЕГОДНЯ 02:27 2018-07-30T02:43:36+03:00

Глава непризнанного во всем мире Киевского патриархата Филарет (слева) и президент Украины Петр Порошенко на праздновании 1030-летия Крещения Руси Фото: REUTERS

По словам Руслана Бальбека украинскому лидеру придётся смириться с тем, что «дорогу в Европу ему показали русские»

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Свое мнение по поводу недавнего заявления президента Украины Петра Порошенко о «европейском выборе» князя Владимира высказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Князь Владимир принял крещение с любовью к Богу, а не к современным европейским ценностям», - подчеркнул он.

Парламентарий отметил, что «христианство на тогдашней Руси стало доминирующей религией лишь благодаря авторитету и воле Владимира, а не любви народа к европейской культуре и образу жизни».

Руслан Бальбек добавил, что нынешние власти Украины пытаются найти «европейский выбор» во всей истории Руси, игнорируя роль российского народа, но…

«Сколько бы ни кричал украинский президент про европейских предков, ему придется, даже пусть и втайне от других, смириться с тем, что дорогу в Европу ему показали русские вожди», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что лидер Незалежной, выступая на праздновании в честь 1030-летней годовщины Крещения Руси назвал это событие «европейским выбором» князя Владимира. Комментируя его заявление, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отметил: «Порошенко вновь за своё – переписывает историю».

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В разгар торжеств в честь 1030-летия Крещения Руси, которые проходят в Москве, Киеве, Минске, Кишиневе и других городах и странах, являющихся канонической территорией Русской православной церкви, пресс-служба президента Украины выпустила громкое заявление (подробности).

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