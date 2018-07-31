Трамп объявил, что ЕС собирается строить терминалы для приема газа из США

СЕГОДНЯ 06:35 2018-07-31T06:45:59+03:00

По словам американского лидера, таких портов будет примерно с десяток, переговоры с Евросоюзом уже ведутся

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Глава Белого дома Дональд Трамп сообщил о готовности Евросоюза строить терминалы для приема американского сжиженного газа. Причем за свои деньги, передает телеканал CBS News.

«Мы уже обсуждаем с Европейским Союзом вопрос строительства девяти – одиннадцати портов, за которые они заплатят, чтобы мы могли поставлять свой СПГ в разные части Европы», - объявил президент США во время пресс-конференции с итальянским премьером Джузеппе Конте.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Трамп неоднократно выражал недовольство тем, что деньги за газ от европейских стран получает Россия, а не Соединенные Штаты. Перед саммитом НАТО в Брюсселе он обрушился с критикой на партнеров по военному блоку, поддержавших проект газопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в ФРГ по дну Балтийского моря. Особенно Трамп был раздосадован позицией Германии, которую назвал «заложницей» российской энергетической политики.

Однако, вернувшись в Вашингтон после встречи с президентом России в Хельсинки, он признал право ФРГ участвовать в проекте, хоть и посетовал, что Берлин многое теряет, – дескать, лучше бы немцы покупали американский газ.