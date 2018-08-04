«Зачем? Я же украинец»: Боксер Усик не собирается менять гражданство

СЕГОДНЯ 04:10 2018-08-04T04:37:31+03:00

Чемпион мира в тяжелом весе сказал, что у него есть всё: страна, дом и паспорт, с которым он «может ездить везде»

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Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик не собирается менять украинский паспорт ни на какой другой, даже если ему «предложит гражданство весь мир».

Так боксер-тяжеловес ответил на вопрос журналистов, не хочет ли он сменить гражданство – например, на российское. Усик отметил, что ему этого «никто и никогда не предлагал».

«Если бы даже предложили, то зачем? Я же украинец. У меня есть всё: страна, паспорт, дом. Много паспортов мне не нужно. Я и с этим могу ездить везде, и я это делаю», - заявил спортсмен в эфире телеканала «112 Украина».

«Пускай весь мир предложит гражданство – мне не нужны никакие другие гражданства, кроме моего», - добавил он.

Как писал сайт kp.ru, олимпийский чемпион 2012 года Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира и завоевал Кубок Мохаммеда Али, победив россиянина Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).

Кстати, от предложенного ему премьером Незалежной Владимиром Гройсманом звания «Героя Украины» спортсмен отказался: «Не нужны мне никакие звезды». Вместо этого он предложил украинским властям поднять пенсии и вернуть мир в стране.

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