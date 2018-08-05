2018-08-05T07:10:18+03:00
Происшествия

Расследованием покушения на Мадуро занимаются три прокурора

Президент Венесуэлы при атаке дронов не пострадал, ранены семеро военнослужащих [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Охранники прикрывают Николаса Мадуро щитами перед тем, как эвакуировать из-за взрывовОхранники прикрывают Николаса Мадуро щитами перед тем, как эвакуировать из-за взрывовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование обстоятельств и выявление организаторов покушения на президента страны Николаса Мадуро, которое было совершено в Каракасе с помощью груженых взрывчаткой дронов.

Об этом сообщил глава ведомства Тарек Уильям Сааб, уточнив, что расследованием займутся три специально назначенных прокурора. Он не исключил, что теракт задумали за границей.

«Нельзя исключать, что здесь мог быть террористический заговор подрывного характера, организованный за пределами Венесуэлы», - приводит слова генпрокурора газета El Nacional.

Как ранее писал сайт kp.ru, ответственность за покушение на главу государства взяла на себя подпольная венесуэльская группа «Фланелевые солдаты», которая заявила, что хоть «сегодня наша цель не достигнута, это лишь вопрос времени».

Напомним, один из беспилотников взорвался недалеко от президентской ложи, когда Мадуро выступал с речью перед военнослужащими в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Второй дрон попал в жилой дом, где начался пожар.

Один из раненых при атаке беспилотников во время торжеств в Каракасе по случаю годовщины создания Национальной боливарианской гвардии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из раненых при атаке беспилотников во время торжеств в Каракасе по случаю годовщины создания Национальной боливарианской гвардииФото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После взрыва возникла паника, люди стали разбегаться, ранения получили семеро военных. Ни президент, ни стоявшие рядом с ним высокопоставленные чиновники не пострадали.

Власти страны назвали произошедшее терактом. По словам Мадуро, за покушением на него стоят местная оппозиция и его колумбийский коллега Хуан Мануэль Сантос.

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