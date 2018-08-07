2018-08-07T05:14:07+03:00
Политика

США и Турция достигли предварительных договоренностей по санкциям

Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Соединенные Штаты и Турция смогли достичь некоторых предварительных договоренностей по вопросам санкций против турецких министров. Об этом сообщили турецкие дипломатические источники.

Как сообщил телеканал CNN Turk, делегация турецких чиновников в ближайшее время вылетит в Вашингтон для дальнейшего обсуждения проблем между странами. Детали достигнутых договоренностей не раскрываются.

Как ранее писал сайт «КП», 1 августа Минфин США объявил о введении санкций в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за ситуации с пастором Эндрю Брансоном, задержанным в республике в октябре 2016 года по обвинению в пособничестве попытке госпереворота.

Пезидент США Дональд Трамп перед этим предупреждал о готовности Вашингтона ввести санкции против Анкары, если турецкие власти не отпустят на свободу Брансона. В правительстве Турции пообещали принять ответные меры в отношении Соединенных Штатов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дмитрий Мазуров возглавил совет директоров New Stream Group
«Почта России» будет выдавать посылки под электронную подпись
В Госдуме предложили смягчить наказание на выезд на встречную полосу
Названы имена высланных из России греческих дипломатов
В парламенте Венесуэлы подозревают США в причастности к покушению на Мадуро
Пресс-служба президента рассказала о поездке Порошенко в Евросоюз
Медведев обвинил Саакашвили в разжигании войны в Южной Осетии
Минюст США сообщил имена задержанных россиян
«Большая тройка» операторов отменит плату за входящие звонки в роуминге по России
Медведев назвал условие сотрудничества России с США
Американский сенатор в Москве анонсировал встречу с российскими коллегами
В Болонье потушили пожар на месте взрыва машин
Полиция Франции расследует появление дрона над резиденцией Макрона
«Образец спекуляции»: МИД Британии опроверг запрос на выдачу двух россиян по делу в Солсбери
Причастных к покушению на Мадуро обвиняют в терроризме и измене родине
Роухани заявил, что США пожалеют о возвращении санкций против Ирана
Генконсульство РФ запросило у ФБР доступ к четырем задержанным россиянам
Хрупкая 21-летняя турчанка съела 255 кебабов за 23 минуты
«Очередной вброс»: посольство РФ прокомментировало сообщения о запросе на выдачу двух россиян по делу в Солсбери
Дело сестер Хачатурян передали в центральный аппарат СКР
«Потерявшегося» Порошенко нашли в киевском ресторане
«Абсурдно по своей сути»: Карасин прокомментировал намерение Украины прекратить железнодорожное сообщение с Россией
В США задержали четырех россиян по подозрению в отмывании денег