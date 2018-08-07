США и Турция достигли предварительных договоренностей по санкциям

СЕГОДНЯ 05:13 2018-08-07T05:14:07+03:00

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Соединенные Штаты и Турция смогли достичь некоторых предварительных договоренностей по вопросам санкций против турецких министров. Об этом сообщили турецкие дипломатические источники.

Как сообщил телеканал CNN Turk, делегация турецких чиновников в ближайшее время вылетит в Вашингтон для дальнейшего обсуждения проблем между странами. Детали достигнутых договоренностей не раскрываются.

Как ранее писал сайт «КП», 1 августа Минфин США объявил о введении санкций в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля из-за ситуации с пастором Эндрю Брансоном, задержанным в республике в октябре 2016 года по обвинению в пособничестве попытке госпереворота.

Пезидент США Дональд Трамп перед этим предупреждал о готовности Вашингтона ввести санкции против Анкары, если турецкие власти не отпустят на свободу Брансона. В правительстве Турции пообещали принять ответные меры в отношении Соединенных Штатов.