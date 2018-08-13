Эрдоган: США пытаются нанести Турции «удар в спину»

СЕГОДНЯ 18:41 2018-08-13T18:41:42+03:00

В Анкаре заявили, что Вашингтон «не имеет разумного обоснования» для враждебного отношения к своему к своему стратегическому партнеру по НАТО

Изменить размер текста: A A

США своими действиями в отношении Турции наносят «удар в спину» своему стратегическому партнеру и союзнику по НАТО. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре.

«С одной стороны, вы [США] вместе с нами входите в НАТО, с другой - вы пытаетесь нанести вашему стратегическому партнеру удар в спину. Разве это допустимо? С благодарностью мы к этому отнестись не можем», - заявил Эрдоган.

По словам президента Турции, сложившаяся в республике непростая экономическая ситуация - результат действий внешних игроков, которые хотят «победить и сокрушить страну, заставить отказаться от поставленных целей».

«Где красная черта для Турции, известно. Если повторять «сахар», во рту сладко не станет, так же, как если просто повторять «мир», его не добиться. Хулиганы мировой системы не получат наших достижений, завоеванных кровью», - подчеркнул Эрдоган.

Он также выразил уверенность, что секрет успеха государства - «в постоянной готовности к войне», а Турция « во всех отношениях готова к войне». Впрочем, глава государства не уточнил, против кого именно готовится воевать Анкара.

Продолжая уделять внимание экономической тематике, Эрдоган призвал населения не беспокоиться за курс национальной валюты — по его мнению, уже в ближайшее время курс лиры установится на разумном с точки зрения рынка уровне. Президен упомянул неких «экономических террористов», которые провоцируют панику через соцсети.

«Ими занимаются судебные органы, и эти люди, предавшие родину, будут наказаны по закону», - резюмировал Эрдоган.

Ранее США ввели санкции против турецких министров внутренних дел и юстиции, а также установили пошлины на экспорт стали и алюминия из республики в размере 50% и 20% соответственно. Новый виток напряженности в отношениях с Вашингтоном спровоцировал кризисные настроения в турецком обществе и деловой сфере. На этом фоне турецкая валюта продолжает обновлять исторические минимумы и опустилась до 6,1 лиры за доллар.