2018-08-17T05:52:01+03:00
В мире

Трамп пообещал сократить расходы на Турцию

При этом он отметил, что США ничего не будут платить Анкаре за освобождение «великого патриота» – американского пастора Брансона
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил сократить расходы на Турцию, если власти страны не выпустят на свободу американского пастора Эндрю Брансона, которого президент США назвал «великим патриотом».

«Турция много лет пользуется Соединенными Штатами. Сейчас они держат в заложниках нашего замечательного христианского пастора», - написал он на своей странице в Twitter.

«Мы ничего не заплатим за освобождение невиновного человека, но мы сократим расходы на Турцию!» - добавил Трамп.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, из-за ситуации с пастором Эндрю Брансоном, задержанным в республике в октябре 2016 года по обвинению в пособничестве попытке госпереворота, США 1 августа объявили о введении санкций против главы МВД Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля.

А накануне американский министр финансов Стивен Мнучин объявил, что Вашингтон готов ввести новые санкции в отношении Анкары, если священник в ближайшее время не окажется на свободе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как экономический кризис в Турции отразится на России

«Комсомольская правда» отвечает на главные вопросы о ситуации в Турции, где обвалилась лира (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета Симферополь – Москва
За неделю у границ России были замечены 15 самолетов-разведчиков
Эксперты подсчитали, какая часть госдолга России находится в руках резидентов США
Актер Евгений Леонов-Гладышев попал в больницу
Украинские депутаты подрались в прямом эфире из-за гей-парада
Эксперты назвали пять стран с самыми хрупкими экономиками после Турции
Американский самолет развернулся над Атлантикой из-за засорившихся туалетов
Крымчанку Елену Одновол на Украине приговорили к трем годам условно
Немецкий самолет с 281 пассажиром экстренно сел на Крите из-за угрозы взрыва
За неделю международные резервы России сократились на $0,4 млрд
Землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло на юге Италии
Помпео объявил о создании "группы действий" по Ирану
Опубликовано видео посадки боевых самолетов на трассу под Хабаровском
В МИД России назвали незаконными односторонние "санкционные волны" США
В Генштабе ВСУ рассказали, на что потратят выделенные США $250 млн
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной экс-премьера Индии
Россия выделит 642 млн рублей на реставрацию купола Капитолия на Кубе
США пригрозили введением новых санкций против Турции из-за удержания пастора
Немецкие СМИ раскрыли причину неэффективности санкционной политики США
Движение транспорта близ Вестминстерского дворца может быть полностью перекрыто
Тринидад и Тобаго стал крупнейшим поставщиком сжиженного газа в США
Почти 350 американских СМИ примут участие в акции против Трампа