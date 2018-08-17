Трамп пообещал сократить расходы на Турцию

СЕГОДНЯ 05:38 2018-08-17T05:52:01+03:00

При этом он отметил, что США ничего не будут платить Анкаре за освобождение «великого патриота» – американского пастора Брансона

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Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил сократить расходы на Турцию, если власти страны не выпустят на свободу американского пастора Эндрю Брансона, которого президент США назвал «великим патриотом».

«Турция много лет пользуется Соединенными Штатами. Сейчас они держат в заложниках нашего замечательного христианского пастора», - написал он на своей странице в Twitter.

«Мы ничего не заплатим за освобождение невиновного человека, но мы сократим расходы на Турцию!» - добавил Трамп.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, из-за ситуации с пастором Эндрю Брансоном, задержанным в республике в октябре 2016 года по обвинению в пособничестве попытке госпереворота, США 1 августа объявили о введении санкций против главы МВД Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля.

А накануне американский министр финансов Стивен Мнучин объявил, что Вашингтон готов ввести новые санкции в отношении Анкары, если священник в ближайшее время не окажется на свободе.

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