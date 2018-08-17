Путин на свадьбу Карин Кнайсль привезет ансамбль донских казаков
Президент России Владимир Путин на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль привезет ансамбль донских казаков.
Как сообщило агентство DPA со ссылкой на источник в дипломатических кругах, подарком российского лидера станет выступление 10 участников казачьего ансамбля, которые исполнят свадебную песню.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, торжество пройдет в ресторане в Южной Штирии, владеют которым супруги Стефани и Эдуард Чеппе. Кроме Путина, Карин Кнайсль и ее жених, финансист Вольфганг Мейлингер, ждут на празднике около 100 гостей. Среди приглашенных - канцлер Австрии Себастьян Курц.
В среду, 15 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил визит Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Президент РФ посетит торжество по пути в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Представитель Кремля отметил, что Путин планирует преподнести невесте и жениху подарок на бракосочетание, но не уточнил детали.
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