2018-08-17T19:25:24+03:00
В мире

Путин на свадьбу Карин Кнайсль привезет ансамбль донских казаков

По информации австрийских СМИ, казачья песня станет подарком Путина на свадьбу Карин Кнайсль
Екатерина БОЛГОВА
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Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССМинистр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент России Владимир Путин на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль привезет ансамбль донских казаков.

Как сообщило агентство DPA со ссылкой на источник в дипломатических кругах, подарком российского лидера станет выступление 10 участников казачьего ансамбля, которые исполнят свадебную песню.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, торжество пройдет в ресторане в Южной Штирии, владеют которым супруги Стефани и Эдуард Чеппе. Кроме Путина, Карин Кнайсль и ее жених, финансист Вольфганг Мейлингер, ждут на празднике около 100 гостей. Среди приглашенных - канцлер Австрии Себастьян Курц.

В среду, 15 августа, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил визит Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Президент РФ посетит торжество по пути в Берлин на встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Представитель Кремля отметил, что Путин планирует преподнести невесте и жениху подарок на бракосочетание, но не уточнил детали.

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