Песков: Рассадник терроризма в сирийском Идлибе не сулит ничего хорошего

СЕГОДНЯ 15:22 2018-08-30T15:22:50+03:00

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Бездействие относительно «рассадника терроризма» в сирийском Идлибе не сулит ничего хорошего. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, обстановка в Сирии имеет существенный потенциал для осложнения, вокруг Идлиба ситуация оставляет желать лучшего. Действительно, вот этот рассадник террористов, который там образовался, не сулит ничего хорошего, если продолжится подобное бездействие», - заявил Песков, общаясь с журналистами.

Отвечая на вопрос о том, связаны ли средиземноморские учения российского военно-морского флота с обстановкой в Идлибе, Песков подчеркнул, что «повышенные меры предосторожности» в данном случае «вполне оправданы и обоснованы».

Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило о проведении 1-8 сентября масштабных учений флота и ВКС в Средиземном море. В маневрах примут участие 25 кораблей и 30 самолетов.

Сирийская провинция Идлиб входит в так называемую северную зону деэскалации — сюда перемещались боевики, отказавшиеся от примирения с Дамаском. В то же время приличная часть региона контролируется террористами запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры».

По мнению российской стороны, сохранение текущего статуса-кво в Идлибе невозможно, и необходимо отделить террористические группировки от отрядов вооруженной оппозиции.

В последние дни российское оборонное ведомство неоднократно выступало с предупреждениями о готовящейся боевиками провокации с применением химоружия в провинции Идлиб. По данным ведомства, атака станет поводом для очередного ракетного удара США и их союзников по сирийским правительственным войскам