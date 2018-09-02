Минобороны Украины пожаловалось на ночные атаки «российских пранкеров»

СЕГОДНЯ 12:59 2018-09-02T12:59:44+03:00

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Минувшей ночью «российские пранкеры» попытались вынудить главу Минобороны Украины Степана Полторака признать ответственность Киева за последние события в Донецке.

«Сегодня в полночь российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать министра обороны Украины высказаться по поводу последних событий в зоне проведения операции объединенных сил. Во время разговора были сфабрикованы голоса известных людей. Цель такой выходки — переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных», - говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

В министерстве заверили, что провокаторов сразу же разоблачили и ни одной украинской военной тайны выведать им не удалось.

В минувшую пятницу в кафе «Сепар» в центре Донецка прогремел мощный взрыв, жертвами которого стали глава ДНР Александр Захарченко и его телохранитель. Кроме того, 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Власти ДНР расценили произошедшее как теракт, сразу после взрыва был объявлен план «Перехват», по итогам которого задержали несколько человек. В Донецке не сомневаются, что за организацией взрыва стоят украинские силовики. Впрочем, аналогичного мнения придерживаются некоторые депутаты Верховной Рады.

На фоне теракта в ДНР заявили об активных перемещениях украинских войск и техники вдоль линии разграничения. В ВСУ эти сведения опровергли, тем не менее вооруженные силы республики были подняты по тревоге и переведены в высшую степень боеготовности.

В Москве покушение на Захарченко назвали провокацией, направленной на подрыв минских соглашений. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал убийство как подлый акт террора.