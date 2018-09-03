2018-09-03T04:31:26+03:00
Наука

Археологи в Египте нашли одно из древнейших поселений эпохи неолита

Уникальная находка была сделана в районе Телль эль-Самара провинции Дакахлия
Поделиться:
Фото: Facebook/Министерство по делам древностей ЕгиптаФото: Facebook/Министерство по делам древностей Египта
Изменить размер текста:

Это лето выдалось очень щедрым для археологов, ведущим раскопки в Египте. Совместная египетско-французская исследовательская миссия обнаружила в районе Телль эль-Самара провинции Дакахлия остатки древней деревни эпохи неолита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Египте наконец-то вскрыли «саркофаг гиганта»

Археологи сняли крышку с так называемого "саркофага гиганта", найденного в начале июля, и были шокированы, заглянув внутрь огромного гроба из черного гранита (подробности).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
На российских дорогах появятся динамические знаки ограничения скорости
В канадском городе Брамптон застрелили двух человек
Арестованный в Дании теплоход «Новая Земля» вернется в Мурманск
Во Франции признали победу Асада в сирийской войне
Украина обвинила Россию в намеренном создании очередей на границе с Крымом
В Москве убили сотрудника полиции
Рэпер Канье Уэст хочет сменить Трампа на посту президента США
Джеймса Бонда решили убить
В Норвегии загадочно пропал соратник Ассанжа
Тереза Мэй отказалась идти на противоречивые уступки по Brexit
Немецкие СМИ рассказали о планах Катара инвестировать в экономику Германии «миллиарды долларов»
Белый дом отчеканил памятную монету в честь встречи Путина и Трампа в Хельсинки
«У Киева нет шансов вернуть Крым»: Эксперт National Interest объяснил, почему
В столице Ливии объявили режим ЧП
В Эстонии установили памятник солдатам СС
Саманта Пауэр увидела на похоронах Маккейна зашифрованное «послание» Путину
Песков заявил о вреде «слива» закрытых данных о действующих политиках
Итог матча Зенит - Спартак: главный матч на старте сезона завершился вничью 0:0