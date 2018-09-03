Археологи в Египте нашли одно из древнейших поселений эпохи неолита
Уникальная находка была сделана в районе Телль эль-Самара провинции Дакахлия
Фото: Facebook/Министерство по делам древностей Египта
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Это лето выдалось очень щедрым для археологов, ведущим раскопки в Египте. Совместная египетско-французская исследовательская миссия обнаружила в районе Телль эль-Самара провинции Дакахлия остатки древней деревни эпохи неолита.
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