Археологи в Египте нашли одно из древнейших поселений эпохи неолита

СЕГОДНЯ 04:31 2018-09-03T04:31:26+03:00

Уникальная находка была сделана в районе Телль эль-Самара провинции Дакахлия

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Это лето выдалось очень щедрым для археологов, ведущим раскопки в Египте. Совместная египетско-французская исследовательская миссия обнаружила в районе Телль эль-Самара провинции Дакахлия остатки древней деревни эпохи неолита.

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