СЕГОДНЯ 08:41 2018-09-03T08:41:52+03:00

Глава МИД ФРГ вознамерился противостоять ксенофобии и расизму после событий в Хемнице Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал противостоять ультраправым активистам после антиимигрантских выступлений в саксонском городе Хемниц.

«Когда речь идет о ксенофобии, правом экстремизме и расизме, за Германией наблюдают особенно критически — по праву. Когда сегодня на наших улицах снова демонстрируют гитлеровское приветствие, это позор для нашей страны», - заявил Хаас.

Источником социальной напряженности, по мнению министра, является не преступность среди мигрантов, а активность немецких ультраправых.

«Мы должны противостоять ультраправым. Мы не должны вести себя так, словно ничего не происходит. Мы должны показать лицо против неонацистов и антисемитов», - добавил министр.

Напомним, 26 августа во время драки в городе Хемниц на юго-востоке Германии два мигранта нанесли смертельные ножевые ранения 35-летнему немцу Даниэлю Хиллигу. По подозрению в убийстве задержаны граждане Сирии и Ирака.

Инцидент стал поводом для массовых антииммигрантских выступлений, в которых приняли участие местные жители и правые активисты. Поначалу протесты носили очень ксенофобный, но мирный характер. Однако попытка «левых» демонстрантов помешать митингу привела к столкновениям между протестующими.

После того, как в дело пошли камни и бутылки, полиция начала разгон демонстрации. В результате столкновений несколько протестующих получили ранения, число задержанных исчисляется сотнями.

Между тем антииммигрантские митинги в Хемнице продолжаются. Местных активистов поддержали патриотично настроенные граждане со всей Германии, а также соседи из Чехии и Австрии.