Глава МИД Сирии подтвердил возможность провокаций с химоружием в Идлибе

СЕГОДНЯ 10:49 2018-09-03T10:49:45+03:00

По словам Валида Муаллема, США, Великобритания и Франция готовятся к «тройственной агрессии» против арабской республики

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Боевики террористических организаций действительно готовят химическую атаку в сирийской провинции Идлиб, чтобы создать повод для агрессии западных стран против лояльных Дамаску сил. Об этом заявил глава МИД арабской республики Валид Муаллем.

«Это, по сути, подготовка к тройственной агрессии (США, Великобритании и Франции) под предлогом «применения химоружия», - подчеркнул Муаллем в интервью телеканалу RT.

В частности, министр подтвердил информацию о том, что люди из печально известных «Белых касок» похищают детей в Идлибе, которых используют для создания лживых «свидетельств» химической атаки. Кроме того, в подконтрольные боевикам районы были доставлены контейнеры с хлором, которые используют для провокаций в случае начала военной операции правительственных войск в регионе.

«Во взаимодействии с британскими спецслужбами они готовят сценарий, который будет транслироваться по всему миру после начала военной операции в Идлибе», - пояснил дипломат.

По его словам, после аналогичных инсценировок в Хан-Шейхуне и Думе западные страны и контролируемые ими боевики вновь готовятся ввести в заблуждение международное сообщество и оправдать удары по объектам сирийской армии.

«Никто больше не верит этим сказкам, особенно после того, как Израиль переправлял через свою территорию группу так называемых «Белых касок» из южных провинций Сирии в Иорданию, а Запад признался, что он опекает и финансирует эту группировку», - добавил Муаллем.

Говоря о предстоящей военной операции в Идлибе, Муаллем подчеркнул, что она обусловлена в основном необходимостью противостоять террористам запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры».

«Что же касается тех формирований (оппозиции), которые хотят мирного урегулирования, то они должны обозначить свою позицию и выполнять свои обязательства в процессе примирения», - отметил глава МИД Сирии.

Напомним, ранее российские военные и дипломаты неоднократно заявляли в готовящейся боевиками провокации в Идлибе с применением химического оружия. Одновременно США и их союзники стягивают в регион дополнительные силы для ракетного удара по сирийским войскам.