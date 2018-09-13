"Пока не начался этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию": Петров и Боширов не знали, кто такой Скрипаль

СЕГОДНЯ 13:59 2018-09-13T13:59:30+03:00

Россияне уверяют, что не знали, кто такой Сергей Скрипаль, до того момента, как не попали на все мировые обложки Фото: REUTERS

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После призыва Владимира Путина к Александру Петрову и Руслану Боширову пообщаться со СМИ эти прославившиеся на весь мир россияне дали интервью главреду телеканала RT Маргарите Симоньян. Мужчины, которых Лондон считает отравителями Скрипалей и сотрудниками ГРУ, рассказали, что не имеют связей со спецслужбами и в Лондон и Солсбери съездили обычными туристами. Сами же они работают в сфере фитнес-индустрии.

В частности, россияне уверяют, что не знали, кто такой Сергей Скрипаль, до того момента, как не попали на все мировые обложки.

- Я не знаю, вообще не слышал до вот этой ситуации, пока не начался вот этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию, я не знал ничего про них, - подчеркнул Руслан Боширов.

Интервью с Петровым и Бошировым - подозреваемыми по делу Скрипалей.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у подозреваемых по делу Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова. Смотрите видеозапись беседы с отравителями Скрипалей

Напомним, 4 марта в Солсбери были отравлены бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон сразу и без всяких доказательств обвинил в этом Москву, за чем последовали высылки дипломатов, новые санкции и многое другое. На днях Скотланд-Ярд обнародовал фото и имена подозреваемых в нападении на Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова.

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