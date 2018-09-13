2018-09-13T13:59:30+03:00
В мире

"Пока не начался этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию": Петров и Боширов не знали, кто такой Скрипаль

«Отравители из ГРУ» дали первое интервью [видео]
Ася ХОВАНСКАЯ
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Россияне уверяют, что не знали, кто такой Сергей Скрипаль, до того момента, как не попали на все мировые обложкиРоссияне уверяют, что не знали, кто такой Сергей Скрипаль, до того момента, как не попали на все мировые обложкиФото: REUTERS
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После призыва Владимира Путина к Александру Петрову и Руслану Боширову пообщаться со СМИ эти прославившиеся на весь мир россияне дали интервью главреду телеканала RT Маргарите Симоньян. Мужчины, которых Лондон считает отравителями Скрипалей и сотрудниками ГРУ, рассказали, что не имеют связей со спецслужбами и в Лондон и Солсбери съездили обычными туристами. Сами же они работают в сфере фитнес-индустрии.

В частности, россияне уверяют, что не знали, кто такой Сергей Скрипаль, до того момента, как не попали на все мировые обложки.

- Я не знаю, вообще не слышал до вот этой ситуации, пока не начался вот этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию, я не знал ничего про них, - подчеркнул Руслан Боширов.

Интервью с Петровым и Бошировым - подозреваемыми по делу Скрипалей.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян взяла интервью у подозреваемых по делу Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова. Смотрите видеозапись беседы с отравителями Скрипалей

Напомним, 4 марта в Солсбери были отравлены бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон сразу и без всяких доказательств обвинил в этом Москву, за чем последовали высылки дипломатов, новые санкции и многое другое. На днях Скотланд-Ярд обнародовал фото и имена подозреваемых в нападении на Скрипалей - Александра Петрова и Руслана Боширова.

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