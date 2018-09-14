2018-09-15T00:06:18+03:00
Политика

Главы МИД стран-участниц ядерной сделки с Ираном встретятся в сентябре на ГА ООН

Об этом рассказал Сергей Лавров на пресс-конференции в Берлине
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на пресс-конференции в МИД Германии в БерлинеМинистр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на пресс-конференции в МИД Германии в БерлинеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Главы МИД стран-участниц ядерной сделки с Ираном (Россия, Великобритания, Германия, Франция и Иран) в сентябре проведут встречу на полях очередной сессии Генассамблеи в Нью-Йорке, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

«В начале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоится встреча министров стран-участниц этой сделки, на которой мы посмотрим, какие шаги предпринимаются для ее сохранения», - приводит слова российского министра ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из соглашения по иранской ядерной программе. В Европе этот шаг назвали ошибкой. А 6 августа глава Белого дома подписал указ о двухэтапном восстановлении санкций против Ирана, отмененных после вступления в силу в январе 2016 года ядерной сделки с Тегераном.

Позже, 12 сентября, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что США продолжают грубо нарушать резолюции Совета Безопасности ООН и демонстрировать пренебрежение к системе проверок Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое неоднократно свидетельствовало о соблюдении Ираном пунктов ядерной сделки.

Еще больше материалов по теме: «Иран: Ядерная проблема»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госсекретарь США пригрозил России «серьёзными последствиями» за попытку «вмешаться» в американские выборы
Захарова прокомментировала публикацию Bellingcat о мнимой причастности Петрова и Боширова к отравлению в Солсбери
Монеточка на «Поле чудес»: певица поцеловалась с Якубовичем и получила мультиварку
В Госдуме предложили законодательно закрепить понятие «фитнес»
МИД РФ заявил, что не намерен реагировать на требования США об инспекциях химобъектов
«Мегафонная дипломатия»: Лавров прокомментировал реакцию Лондона на интервью Петрова и Боширова
Меркель назвала проект «Северный поток - 2» важным для Германии
Кучма назвал происходящее на Украине ужасом
МИД Франции осудил слова спикера Верховной рады о Гитлере
Комитет WADA рекомендовал восстановить РУСАДА в правах
«Это необязательно будет происходить»: Набиуллина не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки
Туристка осталась без пальцев, после «рыбьего педикюра» в Таиланде
Пушков высмеял заявление о «тысячелетней истории» украинских ВМС
Лавров предостерег от реализации силового сценария в Донбассе
В Москве мужчина ради победы в споре прострелил себе ногу
Лавров прокомментировал сообщение о высылке двух россиян из Нидерландов
Лавров заявил, что Россия и Германия подтвердили значимость проекта «Северный поток - 2»
В РПЦ приняли решение об отношениях с Константинопольским патриархатом
Минобороны РФ изучает информацию бывшего министра госбезопасности Грузии о лаборатории США
В метро на станции «Лубянка» человек упал под поезд
Турчинов: история украинских военно-морских сил насчитывает более тысячи лет
Лавров обсудил с главой МИД Германии ситуацию в сирийском Идлибе
На Украине посмеялись над попыткой Порошенко «помахать рукой Москве»
Министр энергетики США заявил, что Россия вмешивается в американские электросети