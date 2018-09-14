Главы МИД стран-участниц ядерной сделки с Ираном встретятся в сентябре на ГА ООН

14 Сент. 23:57 2018-09-15T00:06:18+03:00

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступает на пресс-конференции в МИД Германии в Берлине Фото: REUTERS

Об этом рассказал Сергей Лавров на пресс-конференции в Берлине

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Главы МИД стран-участниц ядерной сделки с Ираном (Россия, Великобритания, Германия, Франция и Иран) в сентябре проведут встречу на полях очередной сессии Генассамблеи в Нью-Йорке, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

«В начале Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоится встреча министров стран-участниц этой сделки, на которой мы посмотрим, какие шаги предпринимаются для ее сохранения», - приводит слова российского министра ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из соглашения по иранской ядерной программе. В Европе этот шаг назвали ошибкой. А 6 августа глава Белого дома подписал указ о двухэтапном восстановлении санкций против Ирана, отмененных после вступления в силу в январе 2016 года ядерной сделки с Тегераном.

Позже, 12 сентября, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что США продолжают грубо нарушать резолюции Совета Безопасности ООН и демонстрировать пренебрежение к системе проверок Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которое неоднократно свидетельствовало о соблюдении Ираном пунктов ядерной сделки.