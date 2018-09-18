На Илона Маска подал в суд спасавший детей в Таиланде дайвер

СЕГОДНЯ 01:25 2018-09-18T01:25:40+03:00

Вернон Ансворт требует от миллиардера $75 тысяч за то, что тот назвал его педофилом

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На миллиардера Илона Маска подал в суд британский дайвер Вернон Ансворт, участвовавший в спасении детей из затопленной водой пещеры в Таиланде. Заявление направлено в суд штата Калифорния, отдельный иск будет представлен в Высокий суд Лондона.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что основатель компаний SpaceX и Tesla оскорбил британского водолаза, обозвав его «педофилом». До этого спасатель высмеял план Маска по эвакуации мальчиков из пещеры с помощью мини-субмарины, которую американский миллиардер соорудил из частей ракеты Falkon 9. Ансворт назвал это идею обычным пиаром и посоветовал предпринимателю «засунуть свою подлодку куда поглубже».

Несмотря на то, что Маск извинился в соцсетях перед британцем, Ансворт требует компенсацию за оскорбление в размере 75 тысяч долларов, а также решения суда, которое запретило бы Маску в будущем распространять ложные обвинения. В иске сказано, что дайвер понес репутационный ущерб в Англии и Уэльсе.

«Влияние и богатство Маска не могут превратить его ложь в истину или защитить его от ответственности за его правонарушения в суде», - сказал адвокат Ансворта Лин Вуд в интервью ВВС.

Телеканал отмечает, что доказать в суде, что действия Илона Маска были злономеренными будет очень трудно, поскольку первая поправка к Конституции Соединенных Штатов ащищает свободу слова.