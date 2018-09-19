Песков: Кремль поддерживает позицию ЦИК по ситуации с выборами в Приморье

СЕГОДНЯ 13:06 2018-09-19T13:06:14+03:00

Пресс-секретарь президента заявил, что Владимир Путин не раз высказывался о приоритетности чистоты и справедливости выборов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль поддерживает позицию Центральной избирательной комиссии по организации новых выборов губернатора Приморского края.

"По-прежнему, внимательно следим за тем, как развиваются события вокруг состоявшихся выборов в Приморье", — сказал Песков журналистам в среду, 19 сентября.

Напомним, ране в среду глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Приморской избирательной комиссии рекомендовано признать недействительными результаты второго тура выборов губернаторов края из-за решения отменить итоги голосования на 13 участках.

Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее не раз подчеркивал приоритет чистоты и справедливости выборов.

"Президент это говорил и в отношении парламентских выборов, и в отношении президентских выборов, и в отношении региональных выборов", — сказал представитель Кремля.

"Безусловно, все это идет в русле того, о чем неоднократно говорил президент Путин, и на чем он, собственно, всегда настаивал, поэтому подобную позицию ЦИКа, безусловно, в Кремле ценят и поддерживают", — добавил Песков.

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